Niemcy wzmacniają kontrolę na granicy z Polską i Czechami. Zapadła decyzja

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser poinformowała w środę, że Niemcy „chcą wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami”.

Niemcy wprowadzają kontrole na granicy z Polską i Czechami

– Jesteśmy w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami z Polski i Czech tak, aby po obu stronach udało się wypracować współpracę poprzez elastyczne i mobilne kontrole w różnych miejscach – przekazała Faeser na konferencji prasowej, a jej wypowiedź cytuje TVN24. Szefowa MSW podkreśliła, że niemieckie władze „chcą zapobiegać działalności przemytniczej, a jednocześnie zapewnić, aby kontrole miały jak najmniejszy wpływ na ruch graniczny”.

Faeser zapowiedziała wprowadzenie kontroli już w piątek w wywiadzie dla „Welt am Sonntag”. Z kolei we wtorek „Politico” poinformowało, że niemiecka minister ogłosi w środę decyzję o wprowadzeniu tymczasowych kontroli na granicach z Polską i Czechami. Serwis wskazał, że kontrole miałyby rozpocząć się w ciągu „najbliższych dni”.

Rośnie presja migracyjna

Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców do końca sierpnia zarejestrowano ponad 204 tys. wniosków o azyl, czyli o 77 proc. Urząd przekazał, że od stycznia 2021 do maja 2023 roku 1230 osób, które złożyły w Niemczech wniosek o azyl, posiadało wizę wydaną przez polskie władze.

Transfery odbywają się praktycznie w jedną stronę. W pierwszej połowie 2023 roku Niemcy deportowali 211 osób, w tym 136 obywateli polskich i 75 obywateli innych krajów. W 2022 roku z Niemiec do Polski deportowano 631 osób, w tym 270 Polaków.

Ruch polskiego rządu

Z kolei „w związku z nasiloną presją migracyjną szlakiem bałkańskim przez Słowację” we wtorek strona polska „wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów z tego kierunku”.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przyznał też na antenie TVP, że obóz rządzący „rozważa przywrócenie kontroli na granicach z innymi państwami”. – Obserwujemy to, co się dzieje, obserwujemy też naszą zachodnią granicę. Rozważamy (przywrócenie kontroli – red.), dyskutujemy to na poziomie rządowym. To właśnie Niemcy są bardzo często tym docelowym adresem, docelową destynacją, do której udają się nielegalni imigranci – mówił.

Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział wprost na antenie Polsat News, że „z tego, co wie, polski rząd też rozważa kontrolę na granicy niemieckiej”.

