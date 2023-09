Już nie „Bitwa o wozy”, ale „Bitwa o remizy”. Rząd ogłosił profrekwencyjny pomysł

Pomysł „Bitwy o remizy” ogłoszono w środę 27 września w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas zorganizowanej w tym miejscu konferencji prasowej minister Anna Moskwa w towarzystwie komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka przedstawiła główne założenia akcji.

Minister ogłosiła „Bitwę o remizy”

– Spotykamy się w temacie Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ratują życie i zdrowie. Ratują przyrodę, uczestnicząc w coraz większej liczbie akcji związanych ze zmianami klimatycznymi. Coraz częściej wyjeżdżają na drogi – zaczęła.

Następnie polityk przeszła do tematu wyborów, które nazwała „świętem demokracji” i „aktywności obywatelskiej”. – Dlatego chcemy Ochotnicze Straże Pożarne zaprosić do współpracy i wzięcia udziału w tym święcie. Frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach to było w większości Polski średnio 62 proc., a tymczasem w małych miejscowościach, tych do 20 tysięcy mieszkańców, ta frekwencja wynosiła od 54 do 59 proc. – zwracała uwagę.

– Chcemy aktywizować te lokalne społeczności, chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach. Dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie „Bitwa o remizy” – mówiła Moskwa. W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych – ogłosiła.

Wozy są, sprzęt jest, czas na budynki dla strażaków

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak dodał do tego, że akcja wspiera nie tylko tych, którzy ratują zdrowie i życie Polaków oraz pomagają im w trudnych sytuacjach. Jest to także wsparcie dla demokracji. Potwierdził rozpoczęcie stosownej kampanii informacyjnej i rozwieszenie na każdej remizie plakatu dotyczącego akcji.

Na program modernizacji budynków straży pożarnej rząd przeznaczy 300 mln zł. – Bo samochody już są, sprzętu jest już bardzo dużo, ale wciąż musimy pamiętać, że w tych remizach przebywają ludzie i oni muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach – podkreślał Bartkowiak.

Czytaj też:

„Bitwa o wozy” rozstrzygnięta. MSWiA podało zwycięskie gminy, Duda wygrał tylko w 6 z nichCzytaj też:

Polskie społeczeństwo plemienne i głuche. Prof. Konarski: Ślepa lojalność wobec słów wodza