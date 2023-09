Akcja służb w biurze posłanki KO. „Dostałam informację o bombie”

„Dostałam informację o bombie w moim biurze poselskim oraz groźbę, że zostanę zastrzelona. Panowie policjanci już działają” – poinformowała w piątek na portalu społecznościowym X Katarzyna Piekarska. „Mam nadzieję, że złapią gnoja!” – dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Groźby i akcja służb w biurze posłanki KO

W rozmowie z Polską Agencją Prasową posłanka przekazała, że pogróżki otrzymała w nocy drogą mailową, ale odczytała wiadomość dopiero w piątek w ciągu dnia. Jej biuro, znajdujące się w samym centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 39, zostało sprawdzone przez służby. W tym samym budynku znajduje się też biuro Inicjatywy Polskiej, która współtworzy Koalicję Obywatelską, oraz Urząd Dzielnicy Śródmieście.

W kolejnym wpisie na X-ie parlamentarzystka przekazała, że „psy tropiące nie wykryły ładunków wybuchowych”. „Dziękuję Policji za sprawną akcję. Pozostaje kwestia zatrzymania osoby wysyłającej wiadomości z groźbami pozbawienia życia” – zaznaczyła Piekarska.



Niebezpieczne zajścia w czasie kampanii wyborczej

Wybory parlamentarne odbędą się za 15 dni. Trwająca kampania wyborcza wywołuje ogromne emocje. W ostatnich dniach doszło do kilku incydentów z udziałem kandydatów w wyborach.

We wtorek do biura posłanki PiS Barawy Dziuk wtargnął mężczyzna i awanturował się z pracownikami. Kilka dni temu posłanka KO Marta Wcisło została napadnięta przez nieznanego mężczyznę na targu w Opolu Lubelskim. Poseł PiS Piotr Kaleta poinformował, że został potrącony samochodem przez działacza KOD. Głośno było również o pobiciu Borysa Budki w Galerii Katowickiej oraz awanturze na spotkaniu z wyborcami w Otwocku, podczas którego Kinga Gajewska została wprowadzona przez policję siłą do radiowozu.

