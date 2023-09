Jak chronić granic Polski, a jak Europy? Dwa sondaże i kilka odpowiedzi na kluczowe pytania

Pierwszy z sondaży potwierdził, że większość Polaków nadal popiera pomysł postawienia zapory na granicy polsko-białoruskiej. „Jak Pani/Pan ocenia, czy budowa bariery (zapory) na granicy Polski z Białorusią była dobrą decyzją?” – pytali dokładnie ankieterzy. Twierdząco odpowiedziało aż 67 proc. pytanych. Przeciwko było 14 proc. Polaków, a zdania nie miało aż 19 proc. badanych.

Polacy generalnie zgodni ws. bariery granicznej, niezależnie od opcji politycznej

Jak zwrócono uwagę, zwolennicy bariery granicznej dominowali nie tylko wśród wyborców PiS i Konfederacji, ale też między zwolennikami Trzeciej Drogi oraz Koalicji Obywatelskiej (w tym ostatnim wypadku przeważali nieznacznie).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 22 do 25 września 2023 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięły udział 1052 osoby.

Sondaż ws. fal migrantów docierających do Europy

W drugim sondażu zadano pytanie o migrantów docierających do południowych granic Europy, wybierając jako jaskrawy przykład przypadek włoskiej Lampedusy. „Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić z imigrantami, którzy docierają z Afryki do Europy, np. na włoską wyspę Lampedusa?” – pytano.

37 proc. ankietowanych wybrało opcję „nie zezwalać na pobyt i odsyłać z powrotem do krajów, z których przybyli”. 20 proc. badanych odpowiedziało, że „nie dopuszczać do przekraczania granic Unii Europejskiej”. 4 proc. ankietowanych stwierdziło, że należy zezwalać na pobyt ale tylko na terenie kraju, do którego przybyli„, a 13 proc. odpowiedziało, iż należy”zazwalać na pobyt i rozdzielać pomiędzy kraje członkowskie Unii Europejskiej„. Aż 26 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

