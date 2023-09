Skiba wspominał martwych artystów. Następnego wymienił Jarosława Kaczyńskiego

Lider zespołu Big Cyc Krzysztof Skiba znany jest z ostrych wypowiedzi pod adresem obecnego obozu rządzącego. Tym razem ze sceny uderzył w szefa partii PiS. – Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem Jerzego Połomskiego, Jerzy Połomski nie żyje, zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego, Zbigniew Wodecki nie żyje. Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego – powiedział satyryk, zdobywając aplauz publiczności.

Skiba mówił o śmierci Kaczyńskiego. Reakcja posłów PiS

Sugerowanie, że z utęsknieniem oczekuje na śmierć polityka, zgodnie z przewidywaniami wywołało ostrą reakcję. Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska. Jeżdżą po pijaku, plują na polski mundur, a teraz życzą śmierci liderowi PiS. Skiba to kolejny kandydat na ministra kultury w rządzie Tuska? Hej Platforma Obywatelska jesteście dumni?„ – napisał na Twitterze (X) wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, łącząc kilku artystów z PO.

Głos w sprawie słów Skiby zabrała też rzeczniczka partii Anita Czerwińska”.Skiba reprezentuje najgorszy, najbardziej prymitywny margines społeczny„ – komentowała, nie wiążąc już muzyka z konkretnym środowiskiem politycznym. Sam lider Big Cyc do swoich słów później już się nie odnosił.

Nie pierwszy atak Skiby na Kaczyńskiego

Nie tak dawno, podczas ogłoszenia list wyborczych, Skiba również wziął na cale Kaczyńskiego. Gdy okazało się, że będzie on startował z Kielc, a nie Warszawy, satyryk zasugerował mu pobyt w więzieniu, w jednoosobowej celi”.Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze„ – podkreślał.

