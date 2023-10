Andrzej Duda już w Nowym Jorku. Weźmie udział w Paradzie Pułaskiego

Prezydent Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku, gdzie ma wziąć udział w 86. Paradzie Pułaskiego. Będzie to pierwszy w historii udział urzędującego Prezydenta RP w tym wydarzeniu.

Duda: Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w wielkim świecie Polonii w USA

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy wezmą udział w tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku i cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w tym wielkim świecie Polonii w USA, jako pierwszy Prezydent RP”– napisał Prezydent we wpisie w mediach społecznościowych. „Jestem przekonany, że przedsięwzięcie to jak co roku posłuży popularyzacji i promocji polskiej kultury, tradycji, sztuki oraz ukazaniu znaczenia i potencjału Polonii amerykańskiej” – dodał.

Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik był pytany przez PAP o wyjazd do Nowego Jorku w kontekście odbywającego się również w niedzielę w Warszawie Marszu Miliona Serc. – Marsz, który odbywa się w Warszawie ma wymiar polityczny. Organizowany jest przez partie polityczne w związku z trwającą kampanią wyborczą. A Pan Prezydent realizuje swoją obietnicę, będzie brał udział w paradzie w Nowym Jorku, która (...) nie jest wydarzeniem organizowanym przez jakąkolwiek opcję polityczną – ocenił Piotr Ćwik.

Parada Pułaskiego z udziałem prezydenta Dudy

Oficjalna część wizyty ma rozpocząć się o 10:15 czasu lokalnego (16:15 czasu polskiego). Andrzej Duda weźmie udział we mszy świętej w Katedrze św. Patryka na Manhattanie, a później wygłosi przemówienie i stanie na czele pochodu. Towarzyszyć mu będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Prezydent ma przejść pierwszy etap parady, którego elementem jest również odtańczenie poloneza.

Parada Pułaskiego po raz pierwszy została zorganizowana w 1937 roku z inicjatywy Francisa J. Watzera, przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października i jest ściśle związana z obchodami Dniem Pamięci Generała Pułaskiego, który obchodzony jest 11 października w Stanach Zjednoczonych jako święto federalne od 1929 roku. Uczestniczą w niej liczne organizacje polonijne.

