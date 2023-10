Czy uczestnicy Marszu Miliona Serc powinni obawiać się opadów? Jest prognoza

Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską przechodzi ulicami Warszawy w niedzielę 1 października. Patia Donalda Tuska liczy na powtórkę z 4 czerwca – wówczas demonstracja opozycji okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym, który zaowocował kilkuprocentowym wzrostem w sondażach.

W wakacje jednak notowania KO spadły do wcześniejszego poziomu, dlatego politycy nie ukrywają, że traktują manifestację jako moment przełomowy w tegorocznej kampanii wyborczej. Jak wiadomo, by tego typu wydarzenie mogło zakończyć się sukcesem, przydatna byłaby słoneczna pogoda. Deszcz mógłby zniechęcić część warszawiaków i wyraźnie zmniejszyć frekwencję na marszu.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak ostrzega, że w centrum kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Wraz z upływem godzin sytuacja ma się jednak poprawia i powinno pojawiać się coraz więcej słońca. W Warszawie w najcieplejszym momencie dnia temperatura może wynieść do 20 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, przez cały dzień w stolicy nie powinny wystąpić żadne opady deszczu. Wygląda więc na to, że organizatorzy i uczestnicy Marszu Miliona Serc nie będą mogli narzekać na pogodę.