Marsz Miliona Serc. Autokary z całej Polski w drodze do Warszawy

Organizowany prze Platformę Obywatelską Marsz Miliona Serc to prawdopodobnie ostatnie takie wydarzenie przed wyborami 15 października. Zachęcona sukcesem poprzedniego przemarszu przez stolicę opozycja spróbuje raz jeszcze tłumnie stawić się w Warszawie, by pokazać swoją liczebność i gotowość do przejęcia władzy.

Od rana w mediach społecznościowych pojawiały się nagrania i zdjęcia, pokazujące całe grupy, zmierzające do Warszawy busami, autokarami i pociągami. Przedstawiciele opozycji chcą, by oprócz warszawiaków na Marszu Miliona Serc było jak najwięcej osób także spoza tego miasta. Chodzi nie tylko o frekwencję, ale też pokazanie, że w całym kraju znajdą się chętni do zamanifestowania swojej politycznej postawy.

Autokary na marsz

Osoby mieszkające w innych miastach Polski mogły wypełnić formularz na stronie marszu, dzięki czemu otrzymały bezpłatny transport na wydarzenie. Autokary zawiozły chętnych na miejsce zbiórki, a następnie skierowały się do konkretnych punktów parkingowych – na Wisłostradę oraz błonia Stadionu Narodowego. Do wyjazdu przygotowywać się będą natomiast od strony ulicy Popiełuszki.

W związku z postojem licznej ilości autokarów, od godziny 8:00 do 13:00 zamknięte zostały:

plac Konstytucji (wraz z ulicami prowadzącymi w to miejsce);

ul. Waryńskiego (od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Niemożliwy dojazd także od Marszałkowskiej do ronda Dmowskiego oraz przez Piękną i Koszykową);

ul. Marszałkowska (od strony placu Zbawiciela).

Marsz Miliona Serc w Warszawie

Platforma Obywatelska na swoim koncie na portalu X (dawniej Twitter) udostępniła szczegółowe informacje dotyczące październikowego marszu. Zbiórka odbędzie się o godzinie 12:00 na Rondzie Dmowskiego (skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej). Następnie uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Cały pochód zakończy się na rondzie Radosława.

W związku z marszem mieszkańcy Warszawy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w komunikacji miejskiej na czas przejścia uczestników wydarzenia. Problem może pojawić się zarówno na głównej trasie, jak i na uliczkach pobocznych w związku z prognozowanym dużym zainteresowaniem w zgromadzeniu.

