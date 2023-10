NA ŻYWO: Marsz Miliona Serc ma pomóc opozycji wygrać wybory. Czy okaże się sukcesem?

12:12 Jako drugi przemawiał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.



– Witaj Warszawo, witaj Polsko! Idziemy w tym marszu po zwycięstwo, ale to tak naprawdę tylko początek. Idziemy po nową Polskę, idziemy w kierunku przyszłości! – zaczął.



– Miliony się obudziły i to jest najważniejsze. Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku przyszłości. W kierunku Polski, która jest tolerancyjna, różnorodna, europejska i uśmiechnięta! – dodawał Trzaskowski. 12:10 – Pokonaliśmy różne przeszkody, początki były trudne. Ja pamiętam lata 70., kiedy nagle się okazało, dosłownie z dnia na dzień, jak milion ludzi wyszedł na ulice Warszawy, kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy złożył wizytę w ojczyźnie i wtedy władza zrozumiała, że to już jest prawdopodobnie koniec – mówił dalej Donald Tusk.



– Spójrzcie dzisiaj na siebie. Co oni mogą nam zrobić? Już nic więcej złego nie będą mogli zrobić, przypilnujemy ich – obiecywał. 12:08 Wydarzenie pod nazwą Marsz Miliona Serc rozpoczęło się od przemowy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.



- Niemożliwe stało się możliwym. Kiedy widzę to morze serc, kiedy widzę te uśmiechnięte twarze to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej Ojczyzny - mówił polityk.



– Przeżyłem już w swoim życiu kilka takich kluczowych chwil. Nikt nie wierzył wtedy, tak jak jeszcze niedawno, że takie zdarzenia, takie tłumy, takie emocje mogą przydarzyć się nam ponownie w naszej historii - dodawał.



- Dzisiaj następuje wielka zmiana. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc w Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia - mówił dalej. 12:06 Garść zdjęć z marszu:



twitter.com 12:04 W niedzielę w przemarszu weźmie też udział prezydent Duda. Nie będzie to jednak Marsz Miliona Serc w Warszawie, a Parada Pułaskiego w Nowym Jorku.



twitter.com 12:02 Funkcjonariusze zabezpieczający zdarzenie przypominają, by informować ich o wszelkich podejrzanych sytuacjach. Uwagę powinny zwrócić szczególnie pozostawione pojemniki, torby, nerwowo zachowujące się osoby czy pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach. 11:57 Zgodnie z oczekiwaniami, na marszu pojawiły się prawdziwe tłumy. Dotarcie do centrum pochodu może być problematyczne. Sytuację stara się jednak monitorować policja, która obserwuje m.in. stacje metra:



twitter.com 11:50 Uczestnicy Marszu Miliona Serc są już gotowi. Tak wygląda w tym momencie Rondo Dmowskiego w Warszawie:



twitter.com 11:41 Pojawił się już pierwszy zgrzyt związany z Marszem Miliona Serc. Przypomniała o sobie pani Joanna z Krakowa, której Donald Tusk początkowo dedykował całe wydarzenie. Kobieta twierdzi, że nie została na nie zaproszona, a politycy PO zwyczajnie o niej zapomnieli. 11:41 - Mam wrażenie, że w momencie, kiedy marsz został ogłoszony, to przestało chodzić o mnie czy o prawa reprodukcyjne kobiet, a najważniejsza stała się przepychanka z PiS-em - mówiła pani Joanna na antenie TOK FM. 11:41 - Zapłaciłam za to wysoką cenę, bo spadło na mnie szambo hejtu ze strony prawicowych mediów. Ale z drugiej strony, wszyscy, łącznie z politykami i polityczkami z PiS-u przyznali, że w Polsce można legalnie przeprowadzić aborcję farmakologiczną. I to jak sądzę, jest największy sukces, ale oczywiście, to nie koniec walki o prawa kobiet - zapewniała. 11:35 W centrum stolicy zamontowano też betonowe zapory, mające chronić uczestników marszu przed pojazdami.



twitter.com 11:30 O zabezpieczenie całego wydarzenia dba nie tylko warszawska policja, ale to na niej spoczywa najwięcej obowiązków.



twitter.com 11:28 Tak wygląda plan przemarszu:



twitter.com 11:26 Wiele osób martwiło się o pogodę. Jak się okazuje, uczestnicy marszu mogą nie zabierać ze sobą parasoli.



Czy uczestnicy Marszu Miliona Serc powinni obawiać się opadów? Jest prognoza 11:20 Politycy Platformy obywatelskiej od samego rana publikują zdjęcia ze swojej drogi na Marsz Miliona Serc.



twitter.com 11:20 twitter.com 11:20 twitter.com 11:11 Szukacie trasy przemarszu i informacji o utrudnieniach? Wszystko znajdziecie w tekście poniżej:



Marsz Miliona Serc w Warszawie. Jaką trasą przejdzie?

Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską przejdzie ulicami Warszawy w niedzielę 1 października. Partia Donalda Tuska liczy na powtórkę z 4 czerwca – wówczas demonstracja opozycji okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym, który zaowocował kilkuprocentowym wzrostem w sondażach. W wakacje jednak notowania KO spadły do wcześniejszego poziomu, dlatego politycy nie ukrywają, że traktują manifestację jako moment przełomowy w tegorocznej kampanii wyborczej.

Plan Marszu Miliona Serc

Platforma Obywatelska na swoim koncie na portalu X (dawniej Twitter) udostępniła szczegółowe informacje dotyczące październikowego marszu. Zbiórka odbędzie się o godzinie 12:00 na Rondzie Dmowskiego (skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej). Następnie uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Cały pochód zakończy się na rondzie Radosława.

W związku z przemarszem mieszkańcy Warszawy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w komunikacji miejskiej na czas przejścia uczestników wydarzenia. Problem może pojawić się zarówno na głównej trasie, jak i w uliczkach pobocznych, w związku z prognozowanym dużym zainteresowaniem.