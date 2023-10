NA ŻYWO: Marsz Miliona Serc ma pomóc opozycji wygrać wybory. Czy okaże się sukcesem?

12:41 W tym samym czasie, kiedy przez Warszawę przechodzi Marsz Miliona Serc, w Katowicach trwa największa w tej kampanii konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Statystyki Google pokazują jednak, że wydarzenie to nie cieszy się aż takim zainteresowaniem. Podobnie jest z trendami Twittera - tam też wydarzenie opozycji wygrywa z promowanym przez rząd i służby hasłem "Bezpieczna Polska".



twitter.com 12:36 Twitter zgodny: Czarzasty wniósł energię i umiejętnie wykorzystał swoje pięć minut. Trzecia Droga pokpiła sprawę, nie wysyłając najważniejszych polityków.



twitter.com 12:30 Wątpliwości co do swojego udziału w Marszu Miliona Serc nie miała za to Lewica. Jeden z jej liderów -Włodzimierz Czarzasty - wyjaśniał zgromadzonym swoje powody do przyjścia.



– Jestem tutaj bo uważam że po wyborach opozycja stworzy wspólny rząd. Jestem tutaj bo uważam że ten rząd będzie tworzył Trzecia Droga, KO i Lewica. Dlatego wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu – mówił.



– Marzę o Polsce, w której jest państwo świeckie, marzę o tym, żeby kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Tym bardziej że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej - zwracał uwagę polityk.



– Chcę żeby kler płacił podatki. Płacicie podatki? Chcę żeby kler był równy wobec prawa. Chcę, żeby pedofil był przenoszony z parafii do więzienia. A nie z parafii do parafii. Chcę, żeby kler nie dostawał ziemi za darmo, którą potem sprzedaje Mateuszowi Morawieckiemu – wyliczał lider Lewicy. 12:25 Ujęcia z lotu ptaka pokazują, jak zatłoczone są obecnie okolice Ronda Dmowskiego. Tłum ciągnie się daleko w ulicę Marszałkowską i Aleje jerozolimskie.



twitter.com 12:22 Na Marszu Miliona Serc pojawił się za to były lider Nowoczesnej Ryszard Petru, który w wyborach startuje z list Trzeciej Drogi.



– Idziemy na marsz, bo walczymy równolegle o elektoraty. Część z nas jest w Polsce, część z nas jest tutaj dzisiaj na marszu, idziemy na marsz, żeby nikt nam nie zarzucił, że opozycja jest podzielona. Idziemy na marsz, aby zmobilizować Polaków do głosowania w najbliższych wyborach – wyjaśniał.



– Zarówno na Lewicę, na Platformę, a nam szczególnie zależy na tym, aby oddać głos na Trzecią Drogę. Polska europejska, Polska praworządna to jest nasz wspólny cel – oświadczył Petru w stolicy.



– Idziemy proszę państwa na czoło marszu, chcemy być widoczni na tym marszu, bo dla nas ważne jest to, że po wyborach będziemy tworzyć wspólnie rząd. Takiej Polski byśmy chcieli właśnie po 15 października – mówił. 12:20 Co zauważalne, na marszu w Warszawie nie ma liderów Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniali jednak w niedzielę, że wspierają tę inicjatywę.



– Mocno trzymamy kciuki za dzisiejszy marsz w Warszawie. Wiemy, że wielu naszych znajomych, też działaczy się tam wybiera, to bardzo dobrze. Mobilizacja dzisiaj potrzebna jest absolutnie na wszystkich frontach. Wszystkie ręce na pokład – mówił Hołownia w Częstochowie.



– Wszyscy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, musimy namawiać naszych bliskich i znajomych do głosowania, do zmiany. Wierzę, że ta zmiana stanie się częścią naszego życia już za chwilę – stwierdzał. 12:12 Jako drugi przemawiał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.



– Witaj Warszawo, witaj Polsko! Idziemy w tym marszu po zwycięstwo, ale to tak naprawdę tylko początek. Idziemy po nową Polskę, idziemy w kierunku przyszłości! – zaczął.



– Miliony się obudziły i to jest najważniejsze. Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku przyszłości. W kierunku Polski, która jest tolerancyjna, różnorodna, europejska i uśmiechnięta! – dodawał Trzaskowski.



– Na czym dzisiejsza władza buduje swoją kampanię wyborczą? Tylko na kłamstwie, propagandzie i manipulacji. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy wybiegać w przyszłość, proponować rozwiązania dla wszystkich najważniejszych problemów –zwracał uwagę.



– Mówimy o edukacji, służbie zdrowia, o relacjach z Unią Europejską, o walce z inflacją, drożyźnie. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym: o Donaldzie Tusku! – podkreślał. 12:10 – Pokonaliśmy różne przeszkody, początki były trudne. Ja pamiętam lata 70., kiedy nagle się okazało, dosłownie z dnia na dzień, jak milion ludzi wyszedł na ulice Warszawy, kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy złożył wizytę w ojczyźnie i wtedy władza zrozumiała, że to już jest prawdopodobnie koniec – mówił dalej Donald Tusk.



– Spójrzcie dzisiaj na siebie. Co oni mogą nam zrobić? Już nic więcej złego nie będą mogli zrobić, przypilnujemy ich – obiecywał. 12:08 Wydarzenie pod nazwą Marsz Miliona Serc rozpoczęło się od przemowy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.



- Niemożliwe stało się możliwym. Kiedy widzę to morze serc, kiedy widzę te uśmiechnięte twarze to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej Ojczyzny - mówił polityk.



– Przeżyłem już w swoim życiu kilka takich kluczowych chwil. Nikt nie wierzył wtedy, tak jak jeszcze niedawno, że takie zdarzenia, takie tłumy, takie emocje mogą przydarzyć się nam ponownie w naszej historii - dodawał.



- Dzisiaj następuje wielka zmiana. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc w Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia - mówił dalej. 12:06 Garść zdjęć z marszu:



twitter.com 12:04 W niedzielę w przemarszu weźmie też udział prezydent Duda. Nie będzie to jednak Marsz Miliona Serc w Warszawie, a Parada Pułaskiego w Nowym Jorku.



twitter.com 12:02 Funkcjonariusze zabezpieczający zdarzenie przypominają, by informować ich o wszelkich podejrzanych sytuacjach. Uwagę powinny zwrócić szczególnie pozostawione pojemniki, torby, nerwowo zachowujące się osoby czy pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach. 11:57 Zgodnie z oczekiwaniami, na marszu pojawiły się prawdziwe tłumy. Dotarcie do centrum pochodu może być problematyczne. Sytuację stara się jednak monitorować policja, która obserwuje m.in. stacje metra:



twitter.com 11:50 Uczestnicy Marszu Miliona Serc są już gotowi. Tak wygląda w tym momencie Rondo Dmowskiego w Warszawie:



twitter.com 11:41 Pojawił się już pierwszy zgrzyt związany z Marszem Miliona Serc. Przypomniała o sobie pani Joanna z Krakowa, której Donald Tusk początkowo dedykował całe wydarzenie. Kobieta twierdzi, że nie została na nie zaproszona, a politycy PO zwyczajnie o niej zapomnieli. 11:41 - Mam wrażenie, że w momencie, kiedy marsz został ogłoszony, to przestało chodzić o mnie czy o prawa reprodukcyjne kobiet, a najważniejsza stała się przepychanka z PiS-em - mówiła pani Joanna na antenie TOK FM. 11:41 - Zapłaciłam za to wysoką cenę, bo spadło na mnie szambo hejtu ze strony prawicowych mediów. Ale z drugiej strony, wszyscy, łącznie z politykami i polityczkami z PiS-u przyznali, że w Polsce można legalnie przeprowadzić aborcję farmakologiczną. I to jak sądzę, jest największy sukces, ale oczywiście, to nie koniec walki o prawa kobiet - zapewniała. 11:35 W centrum stolicy zamontowano też betonowe zapory, mające chronić uczestników marszu przed pojazdami.



twitter.com 11:30 O zabezpieczenie całego wydarzenia dba nie tylko warszawska policja, ale to na niej spoczywa najwięcej obowiązków.



twitter.com 11:28 Tak wygląda plan przemarszu:



twitter.com 11:26 Wiele osób martwiło się o pogodę. Jak się okazuje, uczestnicy marszu mogą nie zabierać ze sobą parasoli.



Czy uczestnicy Marszu Miliona Serc powinni obawiać się opadów? Jest prognoza 11:20 Politycy Platformy obywatelskiej od samego rana publikują zdjęcia ze swojej drogi na Marsz Miliona Serc.



twitter.com 11:20 twitter.com 11:20 twitter.com 11:11 Szukacie trasy przemarszu i informacji o utrudnieniach? Wszystko znajdziecie w tekście poniżej:



Marsz Miliona Serc w Warszawie. Jaką trasą przejdzie?

Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską przejdzie ulicami Warszawy w niedzielę 1 października. Partia Donalda Tuska liczy na powtórkę z 4 czerwca – wówczas demonstracja opozycji okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym, który zaowocował kilkuprocentowym wzrostem w sondażach. W wakacje jednak notowania KO spadły do wcześniejszego poziomu, dlatego politycy nie ukrywają, że traktują manifestację jako moment przełomowy w tegorocznej kampanii wyborczej.

Plan Marszu Miliona Serc

Platforma Obywatelska na swoim koncie na portalu X (dawniej Twitter) udostępniła szczegółowe informacje dotyczące październikowego marszu. Zbiórka odbędzie się o godzinie 12:00 na Rondzie Dmowskiego (skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej). Następnie uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Cały pochód zakończy się na rondzie Radosława.

W związku z przemarszem mieszkańcy Warszawy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w komunikacji miejskiej na czas przejścia uczestników wydarzenia. Problem może pojawić się zarówno na głównej trasie, jak i w uliczkach pobocznych, w związku z prognozowanym dużym zainteresowaniem.