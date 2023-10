Marsz MIliona Serc, czyli turbodoładowanie dla kandydatów KO. Tusk wspiera Trzecią Drogę

Donald Tusk na końcówce kampanii miał sporo szczęścia. Marsz MIliona Serc, który mógł zakończyć się porażką chociażby z powodu kiepskiej pogody, okazał się sukcesem. Dopisała frekwencja, pogoda, a także humory. Marsz, który przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy przebiegł zgodnie ze scenariuszem i przewidywaniami. Panowała atmosfera pikniku, znani artyści śpiewali ze sceny o wolności, którą kochają i rozumieją.

Jerzy Owsiak, niby mówił o zdrowiu, ale sam się zaśmiał gdy wspominał, że wspólnie „pokonamy zło i wygramy z sepsą”.

To było nawiązanie do billboardów, które pojawiły się w Warszawie, opłacone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, niby poświęcone walce z sepsą a tak naprawdę to walce ze „złem” – jak nazywają rządy PiS politycy PO.

Uczestnicy marszu cieszyli się z dobrej atmosfery. Wielu z nich nie przeszkadzało nawet to, że nie dotarli na czas na Rondo Radosława i nie wysłuchali końcowego przemówienia Donalda Tuska. Bo nie o przemówienia w tej imprezie chodziło, tylko o to, żeby się na niej pojawić i poczuć wspólnotę z innymi ludźmi o podobnych poglądach.

Zawiedzione nadzieje sympatyków Rafała Trzaskowskiego

Trudno jednak mówić o tym, że był to marsz przełomowy. Po pierwsze nie było politycznej deklaracji, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na premiera w przyszłym rządzie opozycji, na co w skrytości ducha liczyła część działaczy opozycji, sądząc, że zmobilizuje to wyborców trzymających się z boku, bo nie popierających powrotu Tuska do władzy.

Podczas przemówienia Donalda Tuska przez moment wydawało się nawet, że szef PO ogłosi ową podmiankę, o której od dawna jest mowa w politycznych kuluarach – gdy mówił o tym, że Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich obudził nadzieję na zmiany, zdobywając 10 mln głosów. Ale ostatecznie deklaracja nie padła. Zatem Donald Tusk wziął na siebie całą odpowiedzialność za ewentualną przegraną. Jednocześnie – jeżeli wygra, to będzie jedynym triumfatorem i nikt nie będzie mógł kwestionować jego prawa do objęcia stanowiska szefa nowego rządu.

Kogo nie było na Marszu Miliona Serc

Nie pojawił się na marszu Roman Giertych, kandydat na posła Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem, choć zastanawiano się czy nie przybędzie, by dać się zatrzymać i wywołać skandal, który miałby skompromitować rządzące PiS.

Zgodnie z zapowiedziami na scenie obok Donalda Tuska nie pojawili się liderzy Trzeciej Drogi czyli Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Tusk przesyłał im ze sceny życzenia powodzenia i tłumaczył, że pracują w innych miejscach na pomyślność całej opozycji.

Również Włodzimierz Czarzasty, który razem z Robertem Biedroniem pojawił się na marsz, apelował o poparcie dla Trzeciej Drogi przekonując, że jest potrzebna do utworzenia nowego rządu. Szkopuł w tym, że te ciepłe słowa nie mają znaczenia w obliczu wyników dotychczasowy sondaży. A te, jak twierdzi jeden z naszych rozmówców z opozycji – nie są dobre dla Trzeciej Drogi.

W wewnętrznych badaniach Koalicji Obywatelskiej Trzecia Droga od kilku notowań ma poparcie rzędu 7.2 proc., 7.5 proc. zatem znalazła się już pod progiem wyborczym – mówi nasz rozmówca.

A jeżeli październikowy marsz, tak jak ten z 4 czerwca, odbierze tej formacji jeszcze 2-3 punkty procentowe, to z Trzeciej Drogi zostaną tylko zgliszcza.

– Widzę większą polaryzację wyborców niż kiedykolwiek. Marsz ją tylko pogłębi i to będzie na niekorzyść Trzeciej Drogi, a może i Konfederacji – mówi nasz rozmówca z opozycji.

Komu pomoże marsz Donalda Tuska?

Jaki zatem będzie skutek Marszu Miliona Serc? Polityk opozycji uważa, że ten marsz najbardziej zadziała na kandydatów i kandydatki Koalicji Obywatelskiej.

– Im doda turbodoładowania. Teraz rozjadą się do swoich okręgów wyborczych i będą gryźć trawę, żeby osiągnąć dobry wynik, bo poczuli, że sympatie ludzi są po ich stronie – mówi polityk opozycji. Nasz rozmówca nie jest jednak przekonany, czy to turbodoładowanie wystarczy, żeby Koalicja Obywatelska przeskoczyła PiS na mecie, czyli w dniu wyborów. A jeżeli PiS utrzyma pierwsze miejsce to spadek Trzeciej Drogi pod próg będzie gwoździem do trumny opozycji.

Gdyby jednak doszło do zmiany na czele rankingu politycznego, a Trzecia Droga nie przekroczyła progu, zaś Konfederacja byłaby partią blokującą możliwość powołania rządu, to powyborcza układanka mogłaby być jeszcze trudniejsza, niż jawi się teraz. A to by oznaczało, że realny stałby się scenariusz wcześniejszych wyborów, z powodu niemożności wyłonienia stabilnego rządu. I to może być jeszcze jeden efekt niedzielnego marszu Tuska. Wyniki najbliższych sondaży pokażą, czy Marsz Miliona Serc dał nowy oddech opozycji, czy też niewiele się na politycznej scenie zmieniło.

Czytaj też:

Donald Tusk o imponującej frekwencji na Marszu Miliona Serc: Mamy prawo do dumy i satysfakcjiCzytaj też:

Agnieszka Holland o Marszu Miliona Serc. Mocne słowa reżyserki „Zielonej granicy”