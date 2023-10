Sikorski wspomina czasy, gdy był w PiS. „Kaczyńskiemu co roku się pogarszało”

W rozmowie z Onetem Radosław Sikorski wspominał, jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość zmieniło się od czasu, gdy sprawował funkcję ministra obrony narodowej. Obecny polityk KO był szefem MON w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. – Wtedy wszyscy spodziewali się, że powstanie koalicja PO i PiS. To były wybory bardziej towarzyskie niż polityczne. To był normalny, konserwatywny rząd, ale od tego czasu prezesowi Kaczyńskiemu co roku się pogarszało – ocenił europoseł.

Radosław Sikorski wyjaśnił, że „mówiąc o pogarszaniu miał na myśli szczucie na ludzi, wyciąganie z Polaków tego, co najgorsze, dzielenie narodu na dwa plemiona, kłamanie o zamachu smoleńskim i eurofobię”. – Jarosław Kaczyński przecież głosował za wejściem do Unii Europejskiej, a jak teraz słyszę, to oni są już nie na poziomie partii konserwatywnej brytyjskiej na przykład, tylko Nigela Farage'a – komentował.

W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, rządów którego ugrupowania najbardziej obawiają się ankietowani. W tym sondażu uczestników zapytano, której partii startującej w wyborach parlamentarnych nie chcieliby widzieć u władzy.

Zdecydowanym liderem zostało Prawo i Sprawiedliwość. Formację Jarosława Kaczyńskiego wskazało 39,5 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 20,1 proc. Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała 17,4 proc. wskazań. Jest to znacznie wyższy wynik niż partia m.in. Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna notuje w sondażach poparcia.

5,2 proc. respondentów stwierdziło, że najgorszy dla nich scenariusz to ten, kiedy władzę w kraju przejmie Lewica. 3,8 proc. wybrało Trzecią Drogę a 2,4 proc. Bezpartyjnych Samorządowców. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 11,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

