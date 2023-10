Poseł Konfederacji zaleca strzelanie do migrantów. Bosak popiera: Brawo Dobromir!

Zanim Dobromir Sośnierz sformułował swój postulat strzelania do ludzi, mówił on o „absurdalnej polityce wyławiania imigrantów z Morza Śródziemnego”. Dopytywany, co sam robiłby w takiej sytuacji, mówił o strzałach ostrzegawczych, a później już w konkretne osoby. – W powietrze albo nie w powietrze. Zależy, jak reaguje intruz. Strzelałbym tam, gdzie trzeba – stwierdził.

Dobromir Sośnierz deklaruje, że strzelałby do migrantów, także kobiet

Polityk podkreślał, że „żadne poważne państwo nie pozwala się intruzom przedostawać”. Mówił, że najpierw ostrzega się przybyszów, następnie strzela w powietrze, a później „w intruza, jeśli trzeba”. Sośnierza zapytano, czy jako szef MSWiA kazałby strzelać do migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

– Jeśli to będzie konieczne, to tak. Jeśli będzie to konieczne, to nie wyłączając strzelania. Oczywiście jest to ostateczność – odpowiadał. Stwierdził przy tym, że tak samo traktowałby kobiety i dzieci. – A dlaczego kobiety mają być wyłączone... Jest równouprawnienie. Jeżeli kobieta łamie prawo, to powinna być traktowana tak, jak mężczyzna – oświadczył.

Jako jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak poparł swojego kolegę. „Brawo Dobromir! Granic należy strzec nie z kocem i termosem dla „nachodźców”, ale z bronią gotową do strzału jeśli ktoś nie wykonuje poleceń” – pisał na Twitterze (X).

Politycy ocenili słowa Sośnierza

Dużo ostrożniejszy był Stanisław Tyszka z Konfederacji w programie „Kawa na ławę” w TVN24. – Dla mnie ważniejszym tematem jest to, jaka jest nasza polityka imigracyjna. A PiS jest partią masowej i niekontrolowanej imigracji, na którą Konfederacja się nie zgadza i ostrzegamy przed tym od lat – komentował.

Ostro o pomysłach Sośnierza wypowiadali się za przedstawiciele pozostałych partii opozycyjnych. – To, co powiedział dzisiaj rano pan Sośnierz, to jest prawdziwa twarz Konfederacji – ocenił Krzysztof Hetman z PSL. – Konfederaci nienawidzą ludzi. (...) Sośnierz powiedział, że do ludzi należy strzelać, Bosak powiedział, że mają się topić – przypominała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

