Kontrowersyjna okładka prawicowego tygodnika. „Tak! Należy wyjść z Unii Europejskiej!”

Najnowsza okładka tygodnika „Do Rzeczy” wzbudziła mocne kontrowersje. „Tak! Należy wyjść z Unii Europejskiej!” – podkreśla Tomasz Cukiernik w swoim eseju. Publicysta przekonuje w tekście, że „Polska więcej traci, niż zyskuje na członkostwie w UE”. Zdaniem Cukiernika Sławomir Mentzen popełnił błąd, nie określając się jasno ws. wyjścia Polski z Unii Europejskiej, o co zapytał go Ryszard Petru.

Autor eseju zapewniał, że jest wiele powodów, aby nasz kraj opuścił europejską wspólnotę, a w najbliższych latach ten bilans jeszcze bardziej się pogorszy. Jako przykład wymienił zakaz używania samochodów spalinowych, co „ma być wielkim pogwałceniem wolności i wolnego wyboru” czy kwestię unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Burza po okładce prawicowego tygodnika. „Brońmy Polski przed bandyterką!”

„No nareszcie wyszło szydło z Szydło! PiS i Konfederacja chcą nas wykopać na daleki Wschód Europy. Brońmy Polski przed bandyterką!” – skomentował wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. „Wy możecie wyjść. My zostajemy!” – stwierdziła z kolei Katarzyna Kotula z Lewicy. „Kremlowska tuba w twoim domu, ruski papier toaletowy” – grzmiał z kolei europoseł Lewicy Łukasz Kohut, który uderzył w pracowników tygodnika.

„Biuletyn prorządowy ‘Do Rzeczy’ wzywa do wyjścia z UE. To jest prawdziwy program PiS – Polexit. Opadające szlabany na granicach to dla nich nie problem, to ich marzenie” – oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.

Fala komentarzy po okładce prawicowego tygodnika. To będzie stawka najbliższych wyborów?

„Już nawet się nie kryją. Chcą nas – Polskę wyprowadzić z UE. 15 października musimy ich powstrzymać. Ja zostaję w Unii Europejskiej” – zaznaczył Michał Szczerba. Polityk PO dodał hasztag: „PiS to polexit”. Członek rady programowej TVP Krzysztof Luft podkreślił z kolei, że „nie od dziś wiadomo, o co będą te wybory – o to, czy Polska pozostanie w UE czy zostanie z niej przez PiS wyprowadzona”.

