„Dekoniunktura” w relacjach z Ukrainą? Bielan skomentował wypowiedź szefa MSZ

W poniedziałek w Kijowie doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Omówiono na nim wsparcie dla walczącego z Rosją Kijowa oraz plan pokojowy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Do stolicy Ukrainy nie pojechał szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, a nasz kraj reprezentował podsekretarz stanu Wojciech Gerwel.

„Dekoniunktura” w relacjach z Ukrainą?

Pytany o powody swojej nieobecności w Kijowie Rau powiedział, że jest ich „wiele”. – Przede wszystkim to wynika z tego, że w polityce, także bilateralnej, między różnymi państwami mamy okres koniunktury i dekoniunktury. Obecnie jeśli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, to wchodzimy w okres dekoniunktury i moja absencja po części jest tego wyrazem – oświadczył szef polskiej dyplomacji na antenie Polsat News.

W porannej rozmowie na antenie internetowego radia RMF24 do tej wypowiedzi odniósł się europoseł PiS i członek sztabu wyborczego partii rządzącej Adam Bielan. – Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nienajlepszymi i nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, natomiast my dalej wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju. To jest w naszym interesie i to się nie zmieni – powiedział Bielan.

Polityk zaznaczył, że minister Rau „odpowiada za działalność MSZ i odnosił się też do spotkania ministrów Unii Europejskiej w Kijowie”, a on ocenia „całość naszych relacji – zarówno gospodarczych, jak i współpracy w dziedzinie obronnej”. – W interesie Polski jest, by Ukraina nie uległa agresji ze strony Rosji. To jest w interesie całej Europy – wskazał Bielan.

Bielan: Nie sądzę, żeby pogorszenie relacji było trwałe

– Natomiast to nie oznacza, że we wszystkim będziemy się zgadzali, szczególnie w sytuacji, gdy mamy odmienne interesy gospodarcze. Tak było np. w przypadku importu ukraińskiego zboża do Polski – podkreślał gość RMF FM.

W ocenie Bielana „Ukraina nie jest wstanie funkcjonować bez wsparcia Polski”. – Nie sądzę, żeby to pogorszenie relacji było trwałe – przekonywał lider Partii Republikańskiej.

Czytaj też:

Wasyl Zwarycz o relacjach z Polską: Obecna sytuacja podnosi poziom emocjiCzytaj też:

Forum zbrojeniowe bez Polski? Sasin przeprasza za nieporozumienie