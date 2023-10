Lider antyszczepionkowców, który zawierzył miasto Matce Boskiej. Oto kim jest Rafał Piech

Rafał Piech prezydentem Siemianowic Śląskich jest od 2014 roku, jednak karierę samorządową rozpoczął wiele lat wcześniej. Po raz pierwszy do rady miejskiej kandydował w 2006 roku, jeszcze z ramienia Platformy Obywatelskiej. Cztery lata później radnym został z listy Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, a w kolejnych wyborach jako niezależny kandydat ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Wygrał w drugiej turze zdobywając niemal 65,5 proc. głosów, co pozwoliło mu pokonać dotychczasowego prezydenta Jacka Guzego.

W 2018 roku uzyskał reelekcję. Startował wówczas jako kandydat Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic i wybory wygrał w pierwszej turze osiągając wynik 83,6 proc. Był to jeden z najwyższych wyników w kraju.

Polska Jest Jedna. Od antyszczepionkowego ruchu do partii politycznej

Wcześniej Rafał Piech pracował m.in. w w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Ruch społeczny o nazwie Polska Jest Jedna powołał w 2021 roku. Od początku stanął na jego czele. Jak czytamy na stronie PJJ, ruch początkowo działał jako stowarzyszenie, które miało skupiać ludzi „nie zgadzających się z ówczesną polityką sanitarnego dzielenia Polaków”. Główne hasło ruchu to „Bóg, honor i ojczyzna”. Do Piecha dołączyły osoby znane z antyszczepionkowych poglądów – m.in. posłanka PiS Anna Maria Siarkowska, były poseł Ligi Polskich Rodzin Jan Łopuszański, były Główny Inspektor Sanitarny Zbigniew Hałat oraz dziennikarz Jan Pospieszalski.

– Małymi krokami jest odbierana nasza wolność, nasze prawa. Chcą podzielić nas na zaszczepionych i niezaszczepionych. Jesteśmy, by walczyć z segregacją sanitarną – mówił Piech podczas inauguracji działania ruchu. – Nie przyjąłem szczepionki na COVID, bo nie mam do niej zaufania. Jej opracowanie trwało zbyt krótko, aby mówić o pełnym bezpieczeństwie. Ruch założyłem, by być w prawdzie – oświadczył.

Rafał Piech zawierzył swoje miasto Matce Boskiej

Rafał Piechgłośno mówi również o tym, że jest osobą głęboko wierzącą. Ogólnopolskie media opisywały, jak zawierzył swoje miasto Matce Boskiej. – Mieszkańcy pytają się mnie, skąd biorę na to pieniądze, że tyle rzeczy udało się zrobić i to w ciągu czterech lat. Myślę, że to wszystko to działanie Matki Bożej i Jezus – mówił Piech podczas spotkania „Oddaj się Maryi” w Niepokalanowie. Kilka lat później, w krakowskich Łagiewnikach, zawierzył miasto i przyszłą partię Bożemu Miłosierdziu. Był również Róży Różańcowej i należy do Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi.

Jego ruch Polska Jest Jedna został zarejestrowany jako partia polityczna w 2023 roku. Kilka miesięcy jego działaczom udało się zebrać podpisy, dzięki którym PJJ została ostatnim, siódmym ogólnopolskim komitetem wyborczym. „Startujemy w całej Polsce. Chwała Panu!” – ogłosił Piech.

Partia zapowiada, że będzie opowiadać się za ochroną życia od poczęcia, wspierać polskich przedsiębiorców i rolników oraz polskie górnictwo. Obiecuje również, że będzie pomagać osobom z niepełnosprawnościami i zapisze w konstytucji, że „gotówka musi być zagwarantowana”. Rafał Piech zapowiadał także m.in. likwidację NFZ czy inwestycje w energię geotermalną. Podkreślał przy tym, że dla partii najważniejsze jest hasło „Bóg, honor, ojczyzna”.

