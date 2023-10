Miller spodziewa się konsekwencji dla Polski po aferze wizowej. Wpuściliśmy przestępców?

Leszek Miller na początku rozmowy stwierdził, że Unia Europejska już wie, że sprawa polskiej afery wizowej jest poważna. Opowiedział o swoich doświadczeniach po debacie w Strasburgu. – Zdumiała mnie znajomość rzeczy, zwłaszcza posłów z innych krajów. Okazuje się, że są oni doskonale poinformowani w szczegółach – mówił. Wyraził też przekonanie, że „tej sprawy nie da się zamieść pod dywan”. – Sprawa ma zasięg ogólnoeuropejski, a nie tylko polski – zapewniał.

Leszek Miller spodziewa się „nieszczęść” z polskimi wizami w tle

Dopytywany przez prowadzącego program, mówił o zainteresowaniu tematem unijnych polityków. – To nie był nasz pomysł, ta debata. Konsultowany mówiłem, żeby poczekać, bo jest za mało danych – dodawał, przypominając o gorącym okresie przedwyborczym. Kiedy już jednak temat ten się pojawił, Miller starał się ostrzec unijnych polityków.

– Miałem okazję podkreślić, że ta sprawa powinna zostać potraktowana poważnie. Mam wrażenie w tej chwili, że poważnie zostaną potraktowane te sprawy dopiero wtedy, gdy nastąpi jakiejś nieszczęście w wykonaniu osób, które mają te polskie wizy. Wtedy Europa się przejmie – mówił.

On sam skalę problemu z wizami ocenia nie na setki przypadków, ale „raczej dziesiątki tysięcy”. – Obraz się rysuje taki, że przed polskimi placówkami ustawione były stoiska, gdzie można było kupić wizę poza kolejnością i do tych stoisk ustawiały się do nich kolejki. To bardzo przygnębiający obraz, ale też szalenie niebezpieczny, bo nikt przed wydaniem wizy nie sprawdzał personaliów tych osób – zwracał uwagę.

Miller: To wtedy dla Polski zacznie się bardzo poważny problem

– Bardzo możliwe, że w ten sposób na teren Europy dostało się sporo byłych terrorystów, bądź obecnych terrorystów, którzy będą mogli tutaj dokonać jakichś zamachów terrorystycznych – mówił dalej Miller. – My jeszcze o wszystkich skutkach nie wiemy, ale one będą się ujawniać. Wydaje mi się wręcz niemożliwe, by w takiej masie ludzi nie przeszmuglowano pospolitych przestępców, którzy będą aktywni na terenie UE. Jeżeli będą po kolei eliminowani, czy chwytani i będą mieli polskie wizy, to wtedy dla Polski zacznie się bardzo poważny problem – podsumował.

