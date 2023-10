Mateusz Morawiecki o aferze pedofilskiej z udziałem youtuberów. „Zwyrodnialcy”

– Moi drodzy, widzimy się codziennie na live'ach, ale ten dzisiejszy nie jest taki, jak zwykle. Chcę poświecić tych kilka minut tylko jednemu, bardzo ważnemu tematowi. Tematowi, którym żyje internet co najmniej od wczoraj – mówił Mateusz Morawiecki w środę 4 października, w swojej transmisji na Facebooku.

Mateusz Morawiecki o skandalu na polskim YouTube

– Wszyscy widzimy, że coraz większa część naszego życia przenosi się do internetu. Dorośli jakoś nad tym zazwyczaj potrafią zapanować, ale dzieci i młodzież – zwłaszcza młodsza młodzież – są narażeni na bardzo różne zdarzenia, różne pułapki, które w sieci występują – zaczął polityk.

– Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystywał swoją sławę, zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, ale też różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów – mówił dalej premier.

Informacje o Stuu i innych do wierzchołek góry lodowej?

– Nie jest też wykluczone, że te ujawnione informacje to jest wierzchołek góry lodowej. To, co się dzieje na internetowych czatach, jest chronione przez prawo prywatności, no i z tego względu nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że ktoś z młodych ludzi jest akurat w danym momencie krzywdzony. Ta najnowsza afera z tymi pseudocelebrytami z internetu nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar- przyznał Morawiecki.

– Chcę wam obiecać, że nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i jako premier uważam, że państwo polskie musi tutaj zrobić wszystko, aby – zachowując oczywiście prywatność i respektując ją – jednak chronić również przede wszystkim dzieci, młodych ludzi przed traumą. Przed zdarzeniami, które mają swój początek w internecie, ale później odciskają swoje piętno na całe życie tych młodych ludzi – zwracał uwagę.

– Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię, nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania w internecie. To jest działanie zwyrodnialców i będziemy starali się je wykorzenić maksymalnie skutecznie, jak tylko się da. Nie interesuje mnie tutaj żadna opinia salonu warszawskiego, celebrytów. Wiem, jakie tam mają zdanie na ten temat. Poleciłem służbom natychmiast zająć się tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie – oświadczył polityk.

Premier Morawiecki na Facebooku: Ostrzegam

– Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi. Spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie. Wzmacniam też zespół Dyżur.net, który do tej pory zajmował się zwłaszcza zgłoszeniami dotyczącymi treści pedofilskich. Stworzymy tam specjalny punkt kontaktowy dla młodych ludzi i apeluję do wszystkich młodych ludzi – będzie tam zagwarantowana pełna anonimowość – ale zgłaszajcie wszystkie takie przypadki, aby w zarodku niszczyć takich zwyrodnialców, którzy pojawiają się w sieci. Takich złoczyńców, którzy w haniebny sposób wykorzystują dzieci, młodych ludzi – podkreślał.

– Sam przeprowadzę dzisiaj rozmowę z moimi dziećmi. Akurat są w podobnym wieku, o jakim dzisiaj była mowa. Bardzo się o nie boję, bardzo się o nie troszczę i jestem przekonany, że wszyscy rodzice zrobią to dla dobra swoich dzieci – mówił Mateusz Morawiecki.

Dwa apele premiera Morawieckiego

Pod koniec swojego wystąpienia szef rządu zwrócił się z apelem do „młodych ludzi”, których wyjątkowo często przywoływał w swoich słowach. – Bądźcie rozważni. Bardzo was o to proszę. Tak jak na ulicach można spotkać czasem złych ludzi, tak samo i w sieci. Do rodziców mam prośbę, aby przeprowadzili taką rozmowę ze swoimi dziećmi, z młodymi ludźmi, aby możliwie szybko wyłapywać te patologiczne zachowania w sieci – prosił.

– Poleciłem też ministrowi cyfryzacji, aby wykorzystał NASK do tego i jak najszerzej potraktował możliwość dostępu dla młodych ludzi do zgłoszeń, informacji. Państwo polskie na pewno stanie na wysokości zadania. Jestem też do dyspozycji wszystkich zainteresowanych stron, bo tylko razem możemy zapobiec takim zagrożeniom, pojawianiu się takich zwyrodnialców w sieci. Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni. Bardzo was o to proszę – zakończył.

