Publikacja wytycznych ws. aborcji wstrzymana. Rząd przestraszył się Episkopatu i środowisk pro-life

W czerwcu tego roku, jeszcze w czasie, gdy ministrem zdrowia był Adam Niedzielski, powołany został zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Niedzielski powołał specjalny zespół

Była to reakcja na śmierć 33-letniej Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu. Pacjentka zmarła w placówce z powodu wstrząsu septycznego, do którego doszło po obumarciu płodu.

— Powołam dziś zespół, który dopracuje wytyczne w sprawie terminacji ciąży, czyli aborcji, wydane w roku 2021. Zrobimy to w szerokim gronie, zapewniając parytet udziału kobiet – zapowiadał wówczas Niedzielski. – Każda kobieta w kraju ma prawo – w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia – do przerwania ciąży, czyli do aborcji. Te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie – podkreślał ówczesny minister zdrowia.

Wytyczne miały dotyczyć sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Poruszone miały być w nich też zagrożenia dla zdrowia psychicznego kobiety

Rząd wystraszył się biskupów i środowisk pro-life

Jednak jak informuje „Rzeczpospolita”, prace zespołu zostały wstrzymane. Jednym z powodów takiego obrotu sprawy jest stanowisko ogłoszone przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Biskupi oświadczyli w nim, że „aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych” i „w takich przypadkach należy stosować uznane i skuteczne metody leczenia”.

Pracom zespołu sprzeciwiają się też środowiska pro-life na czele z Kają Godek. Według nich „nowe wytyczne mogą oznaczać wprowadzenie tylnymi drzwiami aborcji na życzenie”. Ministerstwo zdrowia zapewnia jednak, że nie ma takiego ryzyka.

Według „Rzeczpospolitej” nowe wytyczne są już przygotowane, ale na razie nie zostaną przyjęte. Według źródeł dziennika „powodem jest obawa PiS, że temat aborcji zaszkodziłby w kampanii wyborczej”.

