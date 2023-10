Putin ogłosił sukces. „Przeprowadzono ostatni udany test Buriewiestnika”

– Zakończyliśmy prace nad nowoczesnymi rodzajami broni strategicznej, o których mówiłem i które zapowiadałem kilka lat temu – poinformował prezydent Rosji Władimir Putin w czwartek podczas posiedzenia plenarnego Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj. – Przeprowadzono ostatni udany test Buriewiestnika, rakiety manewrującej o zasięgu globalnym z napędem nuklearnym – ogłosił.

Władimir Putin ogłasza sukces

Ponadto rosyjski przywódca oświadczył, że „właściwie zakończono prace nad Sarmatem, czyli superciężkim pociskiem rakietowym”. – Pozostaje tylko dopełnić pewne biurokratyczne procedury, przejść do ich masowej produkcji i skierowania ich do służby bojowej. I zrobimy to w najbliższej przyszłości – zapowiedział prezydent.

Rosyjska, państwowa agencja Ria Nowosti przypomina, że Putin zapowiedział utworzenie „nowych rodzajów broni zdolnej do zapewnienia strategicznej równowagi na świecie na nadchodzące dziesięciolecia” 1 marca 2018 roku.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony Buriewiestnik to międzykontynentalny pocisk manewrujący „o praktycznie nieograniczonym zasięgu", który jest w stanie przenosić głowicę nuklearną. Resort twierdzi, że „nisko lecący, ukryty pocisk manewrujący jest niewrażliwy na wszystkie istniejące i przyszłe systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej”.

„NYT”: Rosjanie testują nową broń

W środę „New York Times” poinformował, że ze zdjęć satelitarnych wynika, że Rosja przygotowuje się do testu eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym lub że niedawno taki test przeprowadziła. Według dziennikarzy na poligonie Nowa Ziemia w arktycznym rejonie Rosji w ostatnim czasie zauważono ruchy samolotów i pojazdów podobne do tych z 2017 i 2018 roku, gdy Rosjanie testowali Buriewiestnik.

Zajmująca się kontrolą zbrojeń grupa Nuclear Threat Initiative wylicza, że w latach 2017-2019 Rosjanie przeprowadzili 13 testów Buriewiestnika, o których wiadomo. Żaden z nich nie zakończył się powodzeniem. Amerykański wywiad donosi za to, że jedna z ostatnich prób zakończyła się śmiercią siedmiu osób.

