Atak Hamasu na Izrael. Dziemianowicz-Bąk przestrzega przez „odwracającymi się oczami świata od sytuacji w Ukrainie”

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę około godziny 6.30 rano. W odpowiedzi Izrael uderzył w niedzielę w Stefie Gazy. Walki wciąż trwają. Jak informuje Sky News, po obu stronach zginęło już około 1100 osób, a wiele jest rannych, w tym ciężko. W niedzielę wieczorem Hamas wystrzelił ponad sto rakiet w kierunku izraelskiego miasta Aszkelon.

„Solidne” wsparcie zapowiedział dla Tel Awiwu prezydent USA Joe Biden. Stany Zjednoczone wysłały w region wschodniego Morza Śródziemnego grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford.

Polskie służby przeprowadzają ewakuację Polaków przebywających w Izraelu. Pierwszy samolot z 120 osobami na pokładzie wylądował w poniedziałek wcześnie rano na warszawskim Okęciu.

Atak na Izrael. „Sytuacja ekstremalna”

O zadaniach stojących przez polską dyplomacją w obliczu wydarzeń w Izraelu mówiła na antenie Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy oraz członkini polsko-izraelskiej i polsko-palestyńskiej grupy parlamentarnej.

– Rzeczywiście mamy sytuację ekstremalną, mamy sytuację eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Polska dyplomacja musi z uważnością obserwować to, co się tam dzieje. Nie powinniśmy podejmować żadnych pochopnych działań – powiedziała polityczka.

„Odwracające się oczy świata” od Ukrainy

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że „musimy brać pod uwagę, co to znaczy dla naszego regionu, dla sytuacji Polski, a przede wszystkim dla sytuacji wojny w Ukrainie”. – Oczy świata zwracają się dziś, co jest zrozumiałe, w kierunku Bliskiego Wschodu. Oczywiste jest potępienie ataku terrorystycznego Hamasu, ale nie powinniśmy także zapominać o tym, że ta eskalacja, wojna, konflikt trwa od wielu lat i niestety możemy spodziewać się, że akcje odwetowe będą nie mniej brutalne – mówiła.

– My jako Polska, polska dyplomacja musimy być przygotowani na to, jak nie dopuścić do tego, żeby odwracające się oczy świata od sytuacji w Ukrainie, zupełnie o niej nie zapomniały. Gdyby tak się stało, to byłoby to w interesie Rosji – wskazała posłanka Lewicy.

