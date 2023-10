Zbigniew Rau połączył atak na Izrael z wyborami w Polsce. Zaskakujący wpis szefa MSZ

„Hamas bombarduje mieszkania i domy. Jego bojownicy mordują cywilów i porywają ludzi z ulic. Ten atak pokazuje jak postępuje erozja systemu bezpieczeństwa współczesnego świata” – ocenił Zbigniew Rau w jednym z najnowszych wpisów zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Wojna w Izraelu a wybory do Sejmu

Minister spraw zagranicznych stwierdził, że „nawet tak nowoczesne, zamożne i znakomicie uzbrojone państwo jak Izrael staje się niespodziewanie ofiarą bestialskiej napaści”. „Rosji, terrorystom i wielu innym zależy na destabilizacji naszego świata poprzez agresję” – podkreślił.

W dalszej części wpisu szef polskiej dyplomacji płynnie przeszedł do wyborów parlamentarnych w Polsce, które odbędą się 15 października. „W tych groźnych czasach Polska potrzebuje bezpieczeństwa i stabilności. Te jest w stanie zagwarantować tylko Prawo i Sprawiedliwość, czego dowody daliśmy zdecydowanym działaniem podczas kryzysu granicznego z Białorusią i wojny w Ukrainie” – skomentował polityk partii rządzącej.

Wojna w Izraelu. Polacy czekają na ewakuację

Z danych, którymi dysponuje polski MSZ wynika, że z Izraela będzie chciało się wydostać ok. tysiąc polskich obywateli. Pierwszeństwo ewakuacji mają mieć ci, którzy na terenie Izraela znajdują się czasowo. – Są to w największej części grupy zorganizowane, mianowicie pielgrzymki i wycieczki. Ze względu na porę roku, indywidualnych turystów jest stosunkowo mało – tłumaczył Zbigniew Rau.

Minister wyjaśnił, że jeśli chodzi o obywateli polskich, którzy na stałe zamieszkują w Izraelu, a chcą opuścić kraj w związku z obecną sytuacją, będą ewakuowani w dalszej kolejności, ponieważ oni mają zakwaterowanie i niejako mieszkają u siebie.

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że podjęto decyzję o dwutorowej ewakuacji powietrznej Polaków z Izraela. – Oprócz lotów z Tel-Awiwu do Warszawy, trzy samoloty będą zabierać naszych rodaków z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie, stamtąd już samolotami LOT-u będą wracać do Warszawy – tłumaczył. – Wczoraj w godzinach wieczornych udało się ewakuować z lotniska (Ben Guriona) już ponad 251 osób, które przybyły dzisiaj rano do Polski, do Warszawy trzema samolotami – Boeingiem 737 i dwoma samolotami C130 Hercules – dodał.

