Debata TVP: Co dalej z wiekiem emerytalnym? Morawiecki do Tuska: Emerytka prosiła, abym oddał panu te 2 złote

Podczas debaty przedwyborczej w TVP poznaliśmy poglądy komitetów wyborczych na temat wieku emerytalnego.

Debata TVP. Politycy o wieku emerytalnym

– Konfederacja nie jest zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego. Jeśli Polacy sami będą tego chcieli, to mogą dłużej pozostać na rynku pracy – powiedział Krzysztof Bosak.

– Wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie, a ci, którzy będą chcieli dalej pracować, będą mogli to robić, a my stworzymy im do tego zachęty – powiedział Szymon Hołownia.

– Lewica głosowała przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Problem teraz jest inny. Jako Lewica obiecujemy, że dwa razy do roku renty i emerytury będą waloryzowane. Proponujemy także renty wdowie, czyli 50 proc. członka rodziny, który zmarł dla drugiej osoby – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

Wiek emerytalny. Starcie Morawieckiego z Tuskiem

Najostrzej wypowiedzieli się główni rywale w debacie – premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

– Fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz go obniżył. Jedna z emerytek powiedziała mi, że za czasów Tuska dostała waloryzację w wysokości 2 zł i poprosiła mnie, abym te 2 złote Tuskowi oddał – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, aby nikomu do głowy nie przyszło, aby podwyższać wiek emerytalny, a nie będę miał już takich doradców, jak ci, którzy mnie wtedy do tego namawiali – powiedział Donald Tusk, wskazując na premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej przewodniczący KO przypomniał cytat z premiera, w którym namawiał do podnoszenia wieku emerytalnego w czasach, gdy był doradcą Donalda Tuska.

– Młodzi ludzie są zaniepokojeni o swoją emeryturę. Młodzi przedsiębiorcy też chcą mieć wybór. Chcieliby sami o siebie zadbać. Bezpartyjni nie chcą podniesienia wieku emerytalnego – powiedział Krzysztof Maj.

