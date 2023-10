Poseł Szczerba z nową funkcją. Obejmie wysokie stanowisko w organizacji międzyrządowej

„Zostałem wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. To najwyższa funkcja jaką sprawował Polak w zgromadzeniach parlamentarnych. Najważniejsze są moje obowiązki w kraju. Ale zrobię wszystko, by wykorzystać tę międzynarodową funkcję jak najlepiej potrafię – dla Polski” – pisał na Twitterze Szczerba. Ta sama platforma posłużyła jego znajomym i współpracownikom do składania licznych gratulacji.

Czym jest Zgromadzenie Parlamentarne NATO?

Warto pamiętać, że Zgromadzenie parlamentarne NATO to instytucja niezależna od samego Sojuszu. Jest jednak z nim w stałym kontakcie i zrzesza wybranych członków parlamentów krajów członkowskich. Co roku spotykają się oni z sekretarzem generalnym NATO oraz przedstawicielami Rady Północnoatlantyckiej.

Powołane w 1955 roku Zgromadzenie Parlamentarne NATO liczy kilkuset parlamentarzystów z kilkudziesięciu państw. W jego pracach uczestniczą też przedstawiciele krajów stowarzyszonych z NATO. Wszyscy oni zbierają się na dwóch kilkudniowych sesjach plenarnych w roku: wiosennej i dorocznej jesiennej.

Choć instytucja ta posiada jedynie uprawnienia doradcze, jest traktowane jako wazne forum dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem NATO. Finansowane jest bezpośrednio przez kraje członkowskie, a jego siedziba zlokalizowana jest w Brukseli.

Kim jest Michał Szczerba?

Michał Szczerba to jeden z bardziej rozpoznawalnych członków Platformy Obywatelskiej. Od 2007 roku zasiada w Sejmie. Ukończył socjologię na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskie Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Na początku 2022 roku Szczerba został wybrany na współprzewodniczącego międzyparlamentarnej komisji Ukraina-NATO, która działa w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Najbardziej znany jest jednak ze swoich interwencji poselskich, które przeprowadza wraz z posłem Dariuszem Jońskim. Obaj politycy w 2023 roku opublikowali książkę pt. „Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę”, w której opisali nieprawidłowości, na które natrafili podczas wspomnianych kontroli.

Czytaj też:

Poseł KO przegrał w sądzie. Michał Szczerba musi przeprosićCzytaj też:

Joński: PiS zbudował państwo totalitarne, gdzie wiedzą o nas wszystko