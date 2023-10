Hanna Machińska zatrzymana w okolicach pomnika smoleńskiego? „Państwo policyjne”

Była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowała, że we wtorek 10 października została zatrzymana przez policję na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, niedaleko Placu Piłsudskiego. Na Placu znajduje się pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., gdzie z okazji miesięcznicy smoleńskiej wieniec składał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Hanna Machińska eskortowana?

„Dzisiejszy ranny obraz Krakowskiego Przedmieścia pokazuje czym jest państwo policyjne. Zostałam zatrzymana przez Policję,która zażądała podania celu i miejsca, w którym się udaję. Odmówiłam. Eskortowano mnie do UW,mimo protestu” – napisała na portalu X Machińska (pisownia oryginalna – red.).

W rozmowie z Interią dr Machińska opowiedziała o całej sytuacji. Powiedziała, że funkcjonariusze wypytywali ją, dokąd idzie. Odmówiła odpowiedzi, ponieważ stwierdziła, że nie było podstaw do zadawania jej tego pytania w miejscu publicznym.

– Nie jestem zatrzymana ani podejrzana. W związku z tym powiedziałam, że nie (nie udzieli odpowiedzi – red.), więc policja powiedziała, że mają rozkaz i powiedzieli, że będę eskortowana – relacjonowała. Powiedziała, że poinformowano ją, że wiele osób „ma być eskortowanych”.

Machińska kategorycznie powiedziała, że sobie tego nie życzy. – Proszę ode mnie odejść, bo czuję się niebezpiecznie, zagrożona – mówiła funkcjonariuszom. Dodała, że policja doprowadziła ją w okolice budynków Uniwersytetu Warszawskiego. Obowiązek miał zostać powierzony jednej z policjantek.

Sytuację opisała jako „nie do zrozumienia, niesłychaną”. – Dla mnie to demonstracja przemocy, pokaz siły. Obywatel wobec władzy, reprezentowany przez policję jest bezradny. Co z tego, że mówiłam: „Proszę ode mnie odejść?” – zaznaczyła.

Policja zaprzecza

Portal zapytał o stanowisko policji w tej sprawie.

Podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście powiedział, że w tym przedziale czasowym nie było „zatrzymania żadnej kobiety”, więc siłą rzeczy nie było też policyjnej eskorty.

Dr Machińska została odwołana z funkcji zastępcy RPO 7 grudnia. Decyzję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

