Żona funkcjonariusza SG w spocie PiS: Nasze dzieci muszą mówić, że rodzice nie zabijają ciężarnych

Reżim Aleksandra Łukaszenki wywołał kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Od tej pory funkcjonariusze Straży Granicznej mierzą się z ogromną skalą prób nielegalnego przedarcia się do Polski. Codziennie dochodzi do wielu niebezpiecznych incydentów. Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie wyborczym zwraca uwagę na oskarżenia, jakie padają pod adresem pograniczników. Wynikają one z ich działań na granicy, które zdaniem części komentatorów są niezgodne z prawem.

W 2021 r. na antenie telewizji TVN gościł były działacz opozycji antykomunistycznej Władysław Frasyniuk, który skomentował sytuację na granicy z Białorusią. Pełniących na niej służbę żołnierzy nazwał wówczas „śmieciami” i „watahą psów”. W sprawie tej zapadł wyrok. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się przypomnieć tę wypowiedź tuż przed niedzielnymi wyborami.

Kryzys migracyjny w nowym spocie PiS. Przypomniano wypowiedzi sprzed lat

W materiale wykorzystano także fragment z konferencji Donalda Tuska, który mówi, że „tak jakby ci ludzie wypowiedzieli nam wojnę”. – Zdajecie sobie państwo sprawę, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie – przekonuje w materiale Prawa i Sprawiedliwości pani Diana, która przedstawia się jako mama trzyletniego Nikodema, a także żona Grzegorza.

– Grzegorz jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. Trzy lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Władimira Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że znajdą się w Polsce ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka – mówi kobieta.

Jak dodaje, dzieci funkcjonariuszy „muszą mówić w szkołach, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet; że nikogo nie zakopują w lesie”. – To nie tylko kłamstwa, to okrucieństwo. 15 października zdecydujecie, czy będzie broniona granica naszego kraju, czy Polska będzie bezpieczna – podsumowała.

twitterCzytaj też:

Kto wygra wybory? Sensacyjne sondaże wewnętrzne PiS-u. „Decyduje 1-2 pkt proc.”Czytaj też:

Szokujący wpis kandydatki PiS. Wykorzystała zdjęcie ofiary Hamasu