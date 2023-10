Mentzen szuka nagrania z Morawieckim i oferuje milion złotych nagrodę. „Lepiej się pospiesz”

We wtorek 10 października Sławomir Mentzen napisał w mediach społecznościowych, że w środę przed południem „złoży publicznie propozycję, dotyczącą stanowiska premiera RP”. Jeden z liderów Konfederacji nie chciał wyjaśnić, o co chodzi. – Absolutnie nikt nie spodziewa się tego, co powiem i niczego takiego w polskiej polityce jeszcze nie było. Zapraszam na moje media społecznościowe – dodał na antenie Polsat News.

Sławomir Mentzen ustanowił nagrodę za Mateusza Morawieckiego w wysokości milion złotych

W środę Mentzen zamieścił trwające niecałe dwie minuty nagranie dotyczące nagrody szefa rządu. – Wszyscy pamiętamy nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji Sowa & Przyjaciele, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować za miskę ryżu. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej. Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości na słupy – zaczął.

– Niestety te nagrania zginęły, nie wiadomo, kto nimi dysponuje. Nie wydaje wam się dziwne i niepokojące to, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego? Być może szantażuje go tymi nagraniami i nikogo to nie interesuje? Czemu dziennikarze tak rzadko poruszają ten temat? Czemu polskie służby nie zrobią wszystkiego, żeby dostać te nagrania, tak żeby premier rządu polskiego przestał być szantażowany? – kontynuował lider Konfederacji.

Lider Konfederacji z nietypową ofertą

Na kolejnym kadrze Mentzen siedzi przed stołem z pieniędzmi. – Przede mną leży jeden milion złotych. Ten milion złotych to nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy. Jeżeli dysponujesz tym nagraniem, niezależnie od tego, w jaki sposób wszedłeś w jego posiadanie, skontaktuj się ze mną – tłumaczy polityk.

– Wyślij mi fragment tego nagrania. Jeżeli okaże się ono autentyczne, skontaktujemy się i przekażę ci jeden milion złotych. Po otrzymaniu tego nagrania oczywiście je opublikuję oraz przekażę policji. Jeżeli masz to nagranie, to lepiej się pospiesz, ponieważ oferta obowiązuje do momentu, kiedy Mateusz Morawiecki będzie premierem. Mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej. Ta oferta może się już nigdy więcej nie powtórzyć – podsumował Mentzen.

