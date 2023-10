Podczas wywiadu w TVN, Mentzen zaatakował stację. „Reportaż godny TVP”

Sławomir Mentzen już w pierwszym zdaniu wywiadu zaatakował goszczącą go telewizję. – Gratuluję panie redaktorze reportażu. Naprawdę, godny TVP – zaczął rozmowę przewodniczący Konfederacji. – Ale pan się nie zgadza z poglądami przedstawicieli Konfederacji, które są w tym materiale? – pytał Piotr Kraśko. – Nie zgadzam się z tym reportażem, który jest godny naprawdę TVP – powtórzył polityk.

Mentzen zaatakował TVN i bronił swojego brata

Prowadzący program dziennikarz bronił swojej stacji. – W tym reportażu są wypowiedzi polityków Konfederacji – zauważył. – W tym reportażu – i nie tylko w tym, bo także w poprzednim, który również oglądałem – kłamaliście państwo chociażby na temat mojego brata – atakował dalej Mentzen. – Przecież w tym materiale nie było ani słowa na temat pańskiego brata – zauważył Kraśko.

– Ale trzy dni temu było, to od razu korzystam z okazji. Powiedzieliście, że jest oskarżony, kiedy nie jest oskarżony w ogóle. Powiedzieliście, że zrezygnował... Proszę pozwoli mi sprostować kłamstwa, które mówiliście na temat mojego brata – nie dał sobie przerwać Mentzen.

W tym momencie dziennikarz podjął próbę powrotu do rozmowy na temat Konfederacji. – Koncepcja jest taka: to jest pana czas, żeby przekonać wyborców do siebie i myślałem, że porozmawiamy o waszym programie – mówił. – Tych kłamstw jest tak dużo – skomentował jego gość.

Mentzen: Domagam się minimum przyzwoitości

Po chwili spokoju, spór o stronniczość TVN powrócił. Mentzen zaatakował Kraśkę po tym, jak ten zaczął pytać go o bardzo kontrowersyjne wypowiedzi kandydatów Konfederacji na posłów. – Domagam się chociaż minimum przyzwoitości, ponieważ nie traktujecie nas uczciwie. W dzisiejszym programie („Fakty” – red.) ani słowa nie było o Konfederacji. Opisaliście spotkania Hołowni, Lewicy, PiS-u, Platformy Obywatelskiej, a o nas puściliście ten paszkwil godny TVP – mówił gość programu.

– Ale nikt nie ma tutaj dzisiaj w „Faktach” tyle czasu co pan! I nie chce pan skomentować żadnej wypowiedzi polityka Konfederacji – bronił się dziennikarz. – To są wypowiedzi sprzed 5 lat, które nie są w naszym programie. Ani jednego pytania nie zadał mi pan o nasz aktualny, prawdziwy program – kontynuował Mentzen. – Chciałem zwrócić uwagę na pana bardzo stronnicze podejście do Konfederacji – podsumował.

Czytaj też:

Konfederacja ma dość Korwin-Mikkego. Postawili sprawę jasnoCzytaj też:

Mentzen szuka nagrania z Morawieckim i oferuje milion złotych nagrody. „Lepiej się pospiesz”