Błaszczak pisze wprost o „skandalu”. Poszło o słowa Tuska

„Trzęsienie ziemi w polskim wojsku” – tak część mediów oraz polityków opozycji komentuje rezygnacje generałów Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrkowskiego. Co więcej, od 1 października wypowiedzenia miało złożyć jeszcze 11 żołnierzy zawodowych z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Fala odejść budzi wiele emocji. Sytuację komentował w Polsat News między innymi Donald Tusk, który przywołał słowa gen. Waldemara Skrzypczaka. – Mówił wprost w mediach, że on się obawia, że to wygląda tak jakby przygotowywano wojsko do akcji wewnętrznej po przegranych wyborach przez PiS. To nie jest moja opinia – ocenił lider Platformy Obywatelskiej.

Były premier wskazał, że „dziś dramatycznym pytaniem jest, dlaczego nikt w Polsce już nie może mieć zaufania do Morawieckiego, Błaszczaka i Kaczyńskiego w sprawach bezpieczeństwa”.

Odejścia w Wojsku Polskim. Błaszczak oburzony tym, co powiedział Tusk

Odnosząc się do pochodzących z Wojsk Obrony Terytorialnej generałów Wiesława Kukułę i Macieja Klisza stwierdził, że „budzi to niepokój wszystkich, którzy wiedzą, jak powstawał WOT”. – I to budzi niepokój wszystkich, którzy wiedzą, ile piętna na tych operacjach pozostawił Macierewicz – mówił.

Tusk ocenił, że „nie byłoby takiej sytuacji z „ruską” rakietą jakby był premierem”. – Nie przyszłoby mi do głowy zwalać winy na polskich oficerów, polskich generałów, szydzić z polskiego żołnierza. Gdy się jest premierem i ministrem obrony, stoi się obok polskiego żołnierza, wspiera się go, a nie zwala się na niego winę, jak to zrobił Błaszczak – podkreślił w Polsat News Donald Tusk.

Te słowa zbulwersowały szefa MON. „Skandal! Tusk wczoraj w Polsacie nazwał żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej parawojskiem! Obraża żołnierzy, którzy pomagają m.in. w obronie granicy, walce z pandemią, skutkami podtopień czy przy poszukiwaniu zaginionych osób. To kolejny dowód na to, że jeśli ekipa Tuska wróci do władzy, to zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej! Nie pozwólmy na to!” – zaapelował Mariusz Błaszczak.

