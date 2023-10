Sondaż dla „Wprost”. To oni zdecydują, czy referendum będzie wiążące

W niedzielę, 15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. W tym samym dniu przeprowadzone zostanie ogólnokrajowe referendum, w którym Polki i Polacy będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania związane z wyprzedażą majątku państwowego, podniesieniem wieku emerytalnego, likwidacją bariery na polsko-białoruskiej granicy oraz przyjęciem nielegalnych imigrantów.

Jak Polacy zagłosują w referendum?

Udział w referendum nie jest obowiązkowy, także w przypadku chęci przystąpienia do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Wyniki referendum będą wiążące, jeśli weźmie w nim udział ponad 50 proc. wszystkich osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja uwzględnia wszelkie oddane głosy – zarówno te ważne, jak i nieważne.

W badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla „Wprost” 29 proc. respondentów zapewniło, że zdecydowanie weźmie udział w referendum ogólnokrajowym. Tyle samo osób zadeklarowało, że na pewno odmówi przyjęcia karty referendalnej.

„Raczej tak” na pytanie: „czy zagłosujesz w referendum zorganizowanym przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych 15 października tego roku?” odpowiedziało 15 proc. ankietowanych, a opcję „raczej nie” wybrało 12 proc. badanych.

Sondaż. Czy referendum będzie wiążące?

W sumie za udziałem w referendum opowiedziało się 44 proc. respondentów, a przeciwko – 41 proc. Pozostałe 15 proc. stanowi grupa osób niezdecydowanych, które wybrały odpowiedź „trudno powiedzieć”. Z sondażu wynika zatem, że o tym, czy referendum będzie miało moc wiążącą, mogą przesądzić osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji.

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna zrealizował badanie w dniach 6–8 października 2023 r. Przeprowadzone zostało metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie liczącej 1082 osoby.

