Jeden z ostatnich sondaży przed ciszą wyborczą. Które partie wejdą do Sejmu?

Cisza wyborcza tuż tuż, dlatego sondażownie dwoją się i troją, by zdążyć z podaniem kolejnych wyników i przewidywań na głosowanie 15 października. W badaniu przeprowadzonym dla „Super Expressu” zliczono odpowiedzi Polaków z 11 i 12 października. Zobaczmy, jak prezentuje się poparcie dla poszczególnych ugrupowań na finiszu kampanii.

Sondaż Pollster dla „Super Expressu”

Ankieterzy Instytutu Badań Pollster zadali Polakom proste pytanie. „Na którą partię oddasz swój głos w wyborach w najbliższą niedzielę 15 października?” – dociekali. 35,81 proc. ankietowanych odpowiedziało, że wybierze Prawo i Sprawiedliwość. 31,38 wybrało Koalicję Obywatelską.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza z 10,71 proc., czwarte Lewica z 10,48 proc. głosów, a piąte Konfederacja, na którą głosować chce 8,72 proc. uprawnionych. Progu wyborczego nie przekroczyliby za to Partyjni Samorządowcy, których poparcie kształtuje się obecnie na poziomie około 1,5 proc. głosów. 0,99 proc. wskazało komitet Polska Jest Jedna. 0,51 proc. odpowiedziało, że wybiera „inną partię”.

Wybory 15 października

Już w niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą zasiadać w parlamencie przez następne cztery lata. Cisza wyborcza rozpocznie się piątek o północy i potrwa do niedzieli do godz. 7 rano, czyli do otwarcia lokali wyborczych. Wszystkie komitety do ostatniej chwili będą prowadzić intensywną kampanię. Liderzy partii mają zaplanowanych jeszcze wiele aktywności w różnych miejscach w kraju.

Przygotowaliśmy ankietę składającą się z 25 pytań dotyczących spraw społecznych, światopoglądowych, ekonomicznych i relacji międzynarodowych. Wypełnij kwestionariusz, odnosząc się do każdego ze stwierdzeń. Twoje wskazania zostaną porównane z odpowiedziami komitetów. Następnie zobaczysz, na ile twój wybór jest procentowo zgodny z deklaracjami partii.

Na pytania w naszej ankiecie odpowiedzieli przedstawiciele komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi (ankieta została wypełniona przez PSL, które tworzy koalicję z Polską 2050), Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

