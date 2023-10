Światowy Związek Żołnierzy AK odpowiada Tuskowi. Nawet nie wymienili go z nazwiska

Nie milkną echa rezygnacji generałów Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrkowskiego. Co więcej, od 1 października wypowiedzenia miało złożyć jeszcze 11 żołnierzy zawodowych z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Donald Tusk komentujące w Polsat News tę sprawę wskazał, że „dziś dramatycznym pytaniem jest, dlaczego nikt w Polsce już nie może mieć zaufania do Morawieckiego, Błaszczaka i Kaczyńskiego w sprawach bezpieczeństwa”.

Odnosząc się do pochodzących z Wojsk Obrony Terytorialnej generałów Wiesława Kukuły i Macieja Klisza stwierdził, że „budzi to niepokój wszystkich, którzy wiedzą, jak powstawał WOT”. – I to budzi niepokój wszystkich, którzy wiedzą, ile piętna na tych operacjach pozostawił Macierewicz – mówił.

Rezygnacje generałów. WOT publikuje oświadczenie po słowach Tuska

Słowa byłego premiera zbulwersowały szefa MON. „Skandal! Tusk wczoraj w Polsacie nazwał żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej parawojskiem!” – oświadczył Mariusz Błaszczak.

Teraz oświadczenie w sprawie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej opublikował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. „W związku z haniebną wypowiedzią jednego z czołowych polityków w programie Gość Wydarzeń... wyemitowanym w dniu 11 października b.r. przez bardzo popularną ogólnopolską stację telewizyjną, w której Wojska Obrony Terytorialnej nazwano „parawojskiem” wyrażamy najwyższe oburzenie i sprzeciwiamy się obrażaniu munduru Żołnierza Polskiego” – przekazano (pisownia oryginalna).

W oświadczeniu czytamy, że żołnierze WOT są „pomocnym ramieniem nie tylko kombatantów, ale całego społeczeństwa, realizując powierzone im zadania z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem sprawie”. Zaapelowano o „zachowywanie się godnie i odrzucenie języka nienawiści”.

Czytaj też:

Tusk na Śląsku: Symbolicznie, tu w Katowicach będzie siedziba Ministerstwa PrzemysłuCzytaj też:

PiS po przegranej wyprowadzi wojsko? Opozycja ostrzega przed wariantem siłowym. „Głupie i groźne”