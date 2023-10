TVP przed ciszą wyborczą nada znacznie dłuższe „Wiadomości”. A to dopiero początek

W związku z sobotnią ciszą wyborczą, Telewizja Polska w piątek 13 października wieczorem, w ostatnich godzinach kampanii, zamierza zapełnić ramówkę około politycznymi treściami. Widzowie stacji już o 19:00 będą mogli oglądać specjalne wydanie „Wiadomości”, które rozpocznie się od podsumowania wysiłków poszczególnych komitetów politycznych w ostatnich tygodniach.

TVP uderzy w TVN, PO i politykę migracyjną UE

Pół godziny później wyświetlone zostaną tradycyjne informacje z kraju i świata, a po prognozie pogody i doniesieniach sportowych, pokazany zostanie kilkuminutowy program „Jak oni kłamią”, w którym negatywnym bohaterem będzie konkurencja – „Fakty” TVN.

O godzinie 20:40 wyświetlany będzie trwający 70 minut film dokumentalny Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza, zatytułowany „Reset”. To opowieść o relacjach Polski z Rosją za rządów PO-PSL. O 22:05 rozpocznie się z kolei emisja nowego odc inka serialu dokumentalnego pt. „Migranci”, który zgodnie z nazwą omawia problemy migracyjne w krajach Europy Zachodniej i Południowej.

Co to jest cisza wyborcza?

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy w nocy z piątku 13 na sobotę 14 października. Obowiązuje ona zarówno kandydatów z poszczególnych partii, jak i zwykłych ludzi, a za jej złamanie grożą bardzo wysokie kary. Cisza wyborcza to czas, w którym niedozwolona jest jakakolwiek agitacja polityczna. Poprzez agitację polityczną (zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego) rozumie się:

zwoływanie zgromadzeń

organizowanie pochodów i manifestacji

wygłaszanie przemówień

rozdawanie ulotek

rozpowszechnianie materiałów wyborczych

Cisza wyborcza dotyczy wszystkich obywateli RP. Co ciekawe, obowiązuje ona tylko na terenie naszego kraju. Wyborcy, którzy oddają głos za granicą, nie muszą martwić się ciszą wyborczą.

Cisza wyborcza 2023 zaczyna się o północy w dniu poprzedzającym wybory parlamentarne. To oznacza, że rozpocznie się o godz. 24 w nocy z piątku 13 października na sobotę 14 października. Potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21 w niedzielę 15 października.

