Światowe media o wyniku wyborów. „Polska przed zmianą władzy”, „Kijów bacznie obserwował”

W niedzielę po godz. 21 poznaliśmy wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Zgodnie z sondażem exit poll Ipsos, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc. głosów, podczas gdy Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. Oznacza to, że PiS może liczyć na około 200 mandatów, podczas gdy zsumowane wyniki KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy dają opozycji 248 mandatów.

Brytyjskie i amerykańskie media piszą o triumfie opozycji w Polsce

Wybory w Polsce komentują media na całym świecie. Brytyjska telewizja BBC podkreśla, że zanotowano rekordową frekwencję – wg sondaży wynosi ona 72,9 proc. „Jeżeli wstępny sondaż exit poll oparty na próbce 90 tys. wyborców sprawdzi się, partia Donalda Tuska ma większe szanse na zbudowanie koalicji” – oceniają dziennikarze BBC. Podkreślają, że partia, z którą PiS mogłoby próbować budować większość – Konfederacja – zanotowała wynik poniżej oczekiwań.

BBC zwraca uwagę również na kontekst międzynarodowy wyborów. „Niezależnie kto wygra, silne wsparcie ze strony Polski na rzecz Ukrainy 20 miesięcy po wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji raczej się nie zmieni” – czytamy. Telewizja podkreśla, że w ostatnim czasie PiS obrało ostrzejszy kurs wobec sąsiada, próbując ściągnąć wyborców Konfederacji.

„Polska opozycja ma otwartą drogę do obalenia populistycznej partii rządzącej” – tytułuje swoją relację amerykańska telewizja CNN. Dziennikarze zza oceanu podkreślają jednak, że sformowanie rządu może jeszcze potrwać. „Zarówno Tusk jak i Kaczyński, prezes PiS i de facto przywódca Polski, próbowali w niedzielną noc ogłosić zwycięstwo. Jednakże tak naprawdę mogą minąć jeszcze długie dni negocjacji, zanim zostanie sformowany rząd” – analizuje CNN.

Amerykańska telewizja omawia kampanię, wyjaśniając widzom, że zdominowały ją tematy takie jak wysoka inflacja i bezpieczeństwo granic. „Rozwój sytuacji obserwowano bacznie w Kijowie po napiętym okresie, w którym stosunki miedzy dwoma sojusznikami uległy pogorszeniu” – podaje CNN.

Niemieckie media o wyborach w Polsce

Dużo uwagi polskim wyborom poświęcają również niemieckie media, a przegląd publikacji przygotowała polskojęzyczna redakcje „Deutsche Welle”.

„Polska przed zmianą władzy. Wygrana opozycji w wyborach parlamentarnych” – tytułuje swoje doniesienia z Polski tabloid „Bild”. Telewizja ZDF w ostrych słowach relacjnowała kampanię – Rządząca narodowo-populistyczna partia PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele używała wszelkich środków, aby obrzucić błotem kandydata opozycji, byłego premiera (Polski) Donalda Tuska – usłyszeli od korespondentki widzowie ZDF.

„Zmiana rządu w Warszawie wydaje się możliwa. Po ośmiu latach oznaczałoby to koniec rządów narodowo-konserwatywnego PiS, który głęboko zmienił kraj i doprowadził go do konfliktu z Komisją Europejską w sporze o praworządność” – czytamy w dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.