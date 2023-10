Chmurny Ryszard Terlecki. Na pytanie reportera odpowiedział ironią

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki nie był w nastroju do rozmowy z dziennikarzami. Pytany o to, czy potrzebna jest zmiana we władzach partii, nie odpowiedział.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów przez PKW reporterzy sejmowi spotkali na korytarzu szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Pytali go o konsekwencje utraty przez PiS większości w nowym Sejmie. – Już się rozzuchwaliliście – mówił wicemarszałek Sejmu, gdy spotkał reporterów. – To państwo ograniczaliście naszą działalność. Teraz będziemy zadawać pytania politykom – mówił reporter TVN. –Teraz już wszędzie będzie wolno – ironizował Ryszard Terlecki. – Czy Jarosław Kaczyński nadal będziecie prezesem PiS? Czy powinna nastąpić zmiana, po przegranej PiS-u? – pytał reporter Wirtualnej Polski. Szef klubu PiS nie odpowiedział – Czy chciałby Pan powiedzieć coś wyborcom PiS po tym rezultacie? – na to pytanie Ryszard Terlecki najwyraźniej też nie chciał odpowiadać. twitter Wyniki wyborów. Gorzkie zwycięstwo PiS Z opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą danych po przeliczeniu 100 proc. głosów wynika, że zwycięzcą głosowania jest Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 35,38 proc. wyborców (7,6 mln osób). Dla porównania – w wyborach w 2019 roku PiS uzyskało 43,59 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,7 proc. (6,6 mln głosów). Przed czterema laty na największą partię opozycyjną zagłosowało 27,4 proc. wyborców. Ile mandatów straciły, ile zyskały partie? Po przełożeniu wyników wyborów na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 194 posłów, czyli o 41 mandatów mniej. Koalicja Obywatelska wprowadzi do Sejmu 157 przedstawicieli, czyli o 23 posłów więcej. Trzecią siłą polityczną jest Trzecia Droga, która będzie miała 65 parlamentarzystów. Poprzednio PSL miało 30 posłów, ale wciąż nie wiemy czy te ugrupowania utworzą wspólny klub parlamentarny. 26 mandatów trafi do Lewicy (to spora strata, o 23 posłów) a 18 do Konfederacji (partia zyskała 7 posłów). Czytaj też:

Nie tylko Roman Giertych. Cztery wielkie powroty do Sejmu i SenatuCzytaj też:

Kto dostał się do Sejmu? Pełna lista posłów