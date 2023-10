Andrzej Duda musi wybrać marszałka seniora Sejmu. Kontrowersyjna przeszłość jednego z kandydatów

Po wyborach prezydent ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. Posiedzenie Sejmu otworzy marszałek senior, którego Andrzej Duda wybierze z grona najstarszych wiekiem posłów, ale nie musi to być polityk, który ma najwięcej lat. Marszałek senior swoją funkcję będzie pełnił do czasu wybrania marszałka dla danej izby.

Andrzej Duda wybierze marszałka seniora Sejmu. Jak wyglądał sytuacja cztery lata temu?

W 2019 r. najstarszą posłanką była Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej, która miała wówczas 78 lat. O rok młodszy od niej był Janusz Korwin-Mikke, 73 lata miał Dariusz Rosati, 71 – Antoni Macierewicz, a 70 – Jarosław Kaczyński. Ostatecznie prezydent postawił na byłego szefa MON. Ówczesny rzecznik Dudy Błażej Spychalski tłumaczył, że głowie państwa zależało na tym, aby marszałkiem Sejmu była osoba z piękną kartą opozycyjną.

W tym roku Śledzińska-Katarasińska i Korwin-Mikke nie dostali się do Sejmu, a Rosati nie startował. Mandat udało się za to zdobyć 75-letniemu Macierewiczowi, rok młodszemu Kaczyńskiemu czy równolatkowi prezesa PiS – Ryszardowi Terleckiemu. 74 lata ma również Eugeniusz Czykwin z Koalicji Obywatelskiej. Nieco dalej wśród starszych wiekiem są również 67-letni Władysław Teofil Bartoszewski z Trzeciej Drogi i 63-letni Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Tadeusz Samborski o swojej przeszłości

Do Sejmu dostał się również Tadeusz Samborski z Trzeciej Drogi, który ma 78 lat. Polityk przed wyborami został pomówiony o współpracę z SB. Sprawę zgłosił do sądu i wygrał w trybie wyborczym. Samborski wcześniej wydał oświadczenie, w którym w odpowiedzi na ataki ze strony prorządowym mediów podkreślił, że „nigdy nie był współpracownikiem tajnych służb PRL, ani żadnych innych oraz nigdy nie współpracowałem z wywiadem, co potwierdził dwukrotnie Sąd Lustracyjny”.

Onet podaje, że Sambroski studiował w Moskwie, a potem był działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – chłopskiej partii satelickiej PZPR. Był również PRL-owskim dyplomatą. Już po zajęciu Krymu Samborski świętował zakończenie II wojny światowej w towarzystwie notabli rosyjskiego konsulatu. Sam zainteresowany wyjaśniał, że w uroczystościach brał udział jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Michał Seweryński marszałkiem seniorem Senatu

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Senatu, gdzie marszałkiem seniorem z automatu zostaje najstarszy parlamentarzysta. W 2023 r. będzie to 84-letni Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.

