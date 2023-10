O tej gwarancji Trzeciej Drogi zrobiło się głośno. „Czyli dobrowolny ZUS to ściema?”

Robert Mazurek pytał o obietnice wyborcze Trzeciej Drogi, które będą priorytetowe po sformowaniu nowego rządu. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział bez wahania, że jedną z nich jest „dobrowolny ZUS”. Jak tłumaczył, dobrowolny ZUS „to jest sprawa dla przedsiębiorców; dobrowolny, czyli wakacje od ZUS-u”.

– Co znaczy wakacje? – dopytywał prowadzący rozmowę w RMF FM. – Ustawa w tym obszarze jest gotowa i czeka na rozpatrzenie od trzech lat w zamrażarce sejmowej. Tam mówimy: w czasie trudnym można go nie płacić – tłumaczył lider PSL. Mazurek nie dawał za wygraną i mówił, że jego zdaniem dobrowolny ZUS to taki, kiedy przedsiębiorca może powiedzieć „nie”.

Dobrowolny ZUS. Komentarze po słowach Kosiniaka-Kamysza

– My to zawsze tak tłumaczyliśmy, że musisz zbierać na emeryturę... – kontynuował polityk. – Czyli ściema – przerwał mu prowadzący. – Nie. Dobrowolny ZUS to szansa na przetrwanie firmy w trudnym czasie – oponował Kosiniak-Kamysz. – I to była ta różnica między nami a Konfederacją, bo my robimy program, który jest możliwy do realizacji – dodał.

Sprawa ta nie uszła uwadze politykom PiS. „Drodzy Wyborcy, których przekonała idea dobrowolnego ZUS-u – wiedzieliście, że”dobrowolny„ oznacza”ewentualnie na chwilę możliwy do zawieszenia„? Tempo, w jakim ulatują kolejne obietnice wyborcze opozycji jest imponujące” – skomentował Radosław Fogiel.

Tego samego zdania był rzecznik PiS Rafał Bochenek. „Okazuje się, że”dobrowolny ZUS„ to kolejna kampanijna”przenośnia„ skierowana do przedsiębiorców... Ehh jak te obietnice PO i PSLu szybko się ulatniają.”.. – ocenił.

„Dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością”

W rzeczywistości w programie Trzeciej Drogi zapisano punkt, w którym mowa o „horrendalnych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej”.Jednym z nich są stale rosnące składki na ZUS, które płacą niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Zmienimy to. Wprowadzimy wakacje od składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych„ – czytamy.

”Przedsiębiorcy płacą zasiłek chorobowy, a i tak muszą płacić za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego. Wprowadzimy zasadę, że to ZUS będzie płacił zasiłek już od pierwszego dnia choroby. Przedsiębiorcom zagwarantujemy stabilność prawno-podatkową i wsparcie w inwestowaniu w rozwój firm. Zaczniemy od regulacji składki zdrowotnej. Przez zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie można odliczyć jej od podatku i de facto stała się ona nowym podatkiem. Cofniemy tę regulację„ – wskazano w programie Trzeciej Drogi.

Na wspólnej liście spraw PSL i Polski 2050 zwrócono uwagę, że przedsiębiorcy nierzadko zmagają się z nierzetelnymi kontrahentami, opóźnieniami w spłatach, a nawet ich brakiem”.Wprowadzimy zasadę, zgodnie z którą VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur„ – zapewniono.

