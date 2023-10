Szymon Hołownia zapowiedział, że umowa koalicyjna będzie jawna. „Dość kłótni”

Przewodniczący Polski 2050 i jeden z dwóch liderów Trzeciej Drogi w środę 19 października opublikował tweeta, którym zamierza przeciąć wszelkie plotki i dyskusje o problemach w porozumieniu się opozycji.

Hołownia przypomina: Dość kłótni

„Dość kłótni. Rozmowy idą bardzo dobrze, a różnice zdań są częścią demokracji. Nasza umowa będzie jawna, żeby wszyscy znali program nowego, demokratycznego rządu. Do przodu!” – pisał Szymon Hołownia na platformie X (Twitter).

Na jego wiadomość niespodziewanie odpowiedział Strajk Kobiet. „Publicznie pokrzykujecie na przyszłych koalicjantów, że aborcji nie było, nie ma i nie potrzeba! Oraz że Wy nigdy! Nie zgadzacie się! Tego nie będzie w umowie! Dostaliście w 3D histerii, zamiast normalnie rozmawiać gadacie przez media. Przedszkole” – odpowiedziały aktywistki za pośrednictwem tego samego medium.

W pozostałych komentarzach pojawiło się sporo wiadomości, w których starano się zwrócić uwagę na różnice pomiędzy przyszłymi koalicjantami. Jeden z internautów zwrócił uwagę, że może to być taktyka obozu rządzącego. „PiS znów was rozgrywa, celowo podsycając, by były kłótnie między koalicjantami i szuka chętnych do przyłączenia się do PiS-u, by mogli dokończyć budowę Rosji w Polsce. Dyskutowanie przy fleszach kamer w tv o tym, na co się zgodzicie, a na co nie w koalicji, jest jednym słowem tragiczne” – podkreślał.

Hołownia spodziewa się, że KO wybierze premiera

Choć wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to władza przejdzie w ręce zjednoczonych partii opozycyjnych – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy. Nadal nie wiadomo, kto stanie na czele rządu. – O tym decydują Polacy w wyborach – stwierdził w poniedziałkowy wieczór Szymon Hołownia na antenie TVN24.

Po przeliczeniu ponad 98 proc. głosów na pierwszym miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z wynikiem niemal 30 proc. poparcia. Drugie miejsce wśród opozycji zajęła Trzecia Droga – ponad 14 proc. – Największa jest Platforma Obywatelska i rozumiem, że gospodarzem rozmów o tym, kto ma być premierem, będzie zgodnie ze zwyczajem szef największej partii po tej stronie – ocenił Hołownia.

