Nieoficjalne informacje ws. Sienkiewicza. Może liczyć na wysoką posadę

Bartłomiej Sienkiewicz przymierzany jest do roli szefa Kancelarii Premiera RP w rządzie Donalda Tuska – ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska. Polityk zasiadał już w rządzie – w latach 2013-2014 przewodził resortowi spraw wewnętrznych oraz pełnił funkcję koordynatora służb specjalnych. Został zdymisjonowany po ujawnieniu afery taśmowej.

Bartłomiej Sienkiewicz może zostać szefem KPRM

Informacje o możliwym powołaniu Sienkiewicza przekazała portalowi „osoba z otoczenia kierownictwa Platformy”. Jej zdaniem za „awansem” polityka stać mają dokonania w sztabie wyborczym, w którym sprawdził się organizacyjnie. Miał on także doradzać i blisko współpracować z Donaldem Tuskiem.

– Do tego Sienkiewicz jest erudytą i gawędziarzem. Tusk lubi jego towarzystwo i ma do niego zaufanie. Poza tym Sienkiewicz jest medialny. Jako szef KPRM poradzi sobie na konferencjach prasowych i w kontaktach z dziennikarzami – usłyszała Wirtualna Polska.

Warunkiem objęcia stanowiska jest powołanie Donalda Tuska na premiera

Warunkiem do objęcia teki przez Sienkiewicza jest stanięcie na czele rządu Donalda Tuska, co nadal nie jest pewne. Informował o tym sam potencjalny przyszły szef KPRM, który zapewnił dziennikarzy, że aktualnie ws. przyszłych stanowisk „nie ma takich planów i rozmów”.

– Negocjacje się toczą. Na pewno nie będą toczone w świetle kamer i nie będą efektem jakichś publicznych rozważań – przekazał Sienkiewicz.

Koalicjanci mają wygłosić oświadczenie na początku przyszłego tygodnia

Do przedstawienia Donalda Tuska jako kandydata koalicji demokratycznej na stanowisko premiera wydaje się coraz bliżej. Choć decyzja musi być wspólna między wszystkimi komitetami demokratycznej opozycji – Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą – to widocznie przymierza się do tego Platforma Obywatelska.

W czwartkowe popołudnie, jak dowiedziało się RMF FM, zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej miał jednogłośnie powierzyć Donaldowi Tuskowi misję tworzenia rządu. Wspólne oświadczenie liderów wszystkich trzech komitetów ma zostać wygłoszone na początku przyszłego tygodnia.

Czytaj też:

Tusk dostał na Śląsku drugą szansę. Górnicy będą mu patrzeć na ręceCzytaj też:

Szymon Hołownia zapowiedział, że umowa koalicyjna będzie jawna. „Dość kłótni”