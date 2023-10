Trzaskowski o odblokowaniu pieniędzy z KPO: Będzie to absolutny priorytet

W czwartek, 19 października w Warszawie odbyło się powyborcze posiedzenie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Przed spotkaniem Rafał Trzaskowski odniósł się do pytań dziennikarzy na temat odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. – Oczywiście, że będzie to absolutny priorytet – zapewnił.

Trzaskowski: KPO to absolutny priorytet

– Jesteśmy zadowoleni z tego, że tak wiele Polek i Polaków poszło do wyborów (...) Dzisiaj się cieszymy z tego, że mamy rząd opozycyjny – stwierdził prezydent Warszawy. Poinformował, że tematem rozmów przedstawicieli PO będzie podsumowanie kampanii oraz postanowienia związane z przyszłymi działaniami. – Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby rozmawiać o wszystkich personaliach i naprawdę, proszę nam wierzyć, to dla nas nie jest najważniejsze – dodał.

Jedną z omawianych kwestii miały być środki z KPO. – Jak będzie formalny rząd, to oczywiście, że jest to jeden z naszych absolutnych priorytetów – zapewnił Trzaskowski. Podkreślił, że nie mogło mieć to miejsca „tak jak twierdzi TVP Info wczoraj albo przedwczoraj”, ale ma nadzieję na to, że fundusze zostaną odblokowane „naprawdę szybko”. – Wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy – stwierdził.

Posiedzenie zarządu krajowego PO

Prezydent Warszawy zdradził także, czego konkretnie dotyczyły dotychczasowe rozmowy. – Jak przyczynić się do tego, żeby te pieniądze trafiły do Polski, i żeby jak najszybciej, i jak najlepiej mogły być wydane – podsumował w wypowiedzi dla dziennikarzy.

Podczas brefingu prasowego po posiedzeniu zarządu Borys Budka zapowiedział wizytę lidera PO w stolicy Belgii. – To będą rozmowy na najwyższym szczeblu – stwierdził. „W przyszłym tygodniu wizyta Donalda Tuska w Brukseli i rozmowy na temat odblokowania pieniędzy z KPO. Taką deklarację na trwającym zarządzie PO złożył sam Tusk” – przekazał we wpisie w serwisie X, dawniej Twitter, dziennikarz RMF 24 Roch Kowalski.

