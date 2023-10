Aktywiści zablokowali wejście do londyńskiego banku. Wśród nich Greta Thunberg

Szwedzka aktywistka klimatyczna wzięła w czwartek udział w akcji Fossil Free London w siedzibie JP Morgan, w Canary Wharf. Jak relacjonuje BBC, młodzi aktywiści zablokowali wejście do banku. Siedzieli na chodniku, skandowali hasła nawołujące do zaprzestania finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi, oraz wymachiwali żółtymi flagami i transparentami.

Greta Thunberg protestuje w Londynie

– Uważamy, że nie powinno być żadnych nowych inwestycji w paliwa kopalne ani finansowania ich ze strony JP Morgan. Uważamy, że część z ich miliardowych zysków powinna zostać przeznaczona na straty i szkody dla społeczności dotkniętych zmianami klimatycznymi oraz zapewnić finansowanie środków adaptacyjnych i łagodzących – powiedział jeden z aktywistów, cytowanych przez BBC.

Wcześniej, we wtorek, setki aktywistów klimatycznych zakłóciło konferencję energetyczną Energy Intelligence Forum w Londynie, czyli trzydaniowe spotkanie wykonawców oraz przedstawicieli przemysłu naftowego i gazowego, a także polityków i grup społeczeństwa obywatelskiego. Również tam do aktywistów dołączyła młoda Szwedka.

Policja zatrzymała aktywistkę

– Nie mamy innego wyjścia, jak tylko wystawić nasze ciała na zewnątrz tej konferencji i fizycznie ją zakłócić, i musimy to robić za każdym razem. Musimy nadal pokazywać im, że nie ujdzie im to na sucho – powiedziała Thunberg na konferencji prasowej. – To jest dopiero początek tej walki i zamierzamy zostać oraz wracać raz po raz, aż zobaczymy prawdziwe działania – zaznaczyła.

Podczas wtorkowego protestu brytyjska policja zatrzymała ponad dwadzieścia osób, w tym Thunberg. 20-latka została oskarżona o naruszenie porządku publicznego, ale wyszła z aresztu za kaucją. Szwedka wraz z innymi działaczami ma stawić się przed londyńskim sądem 15 listopada.

Pociągnęła za sobą rzesze nastolatków

W 2018 r. 15-letnia wówczas Greta Thunberg zainicjowała szkolny strajk klimatyczny przed szwedzkim parlamentem. Później w jej ślady poszły rzesze uczniów na całym świecie. Szwedka stała się symbolem walki o odejście od paliw kopalnych. Młoda aktywistka zasłynęła też z ostrej krytyki światowych przywódców.

W czerwcu tego roku Thunberg poinformowała, że w związku z ukończeniem szkoły średniej, „nie będzie mogła dłużej strajkować dla klimatu”. Zapowiedziała jednak, że nadal będzie protestować i walczyć o planetę.

