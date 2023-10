Magdalena Sroka chce dymisji gen. Szymczyka. „Wiele po PiS-ie trzeba będzie poprawić”

Magdalena Sroka od grudnia zeszłego roku była prezeską Porozumienia. Przed wyborami parlamentarnymi zrezygnowała jednak zarówno z funkcji, jak i członkostwa w partii. Kierownictwo przejął wiceprezes Stanisław Derehajło, były wieloletni wójt gminy Boćki i były wicemarszałek województwa podlaskiego.

Magdalena Sroka odeszła z Porozumienia

Policjantka uzyskała mandat poselski kandydując z list Trzeciej Drogi, a w rozmowie z Radiem ZET zadeklarowała, że swoją przyszłość wiąże z Koalicją Polską. – Tam wiele osób startowało w wyborach z różnych komitetów i w mojej ocenie formuła tego ugrupowania się wyczerpała – wyjaśniła okoliczności odejścia z partii założonej przez Jarosława Gowina. Zapewniła, że obecnie nie jest członkinią Polskiego Stronnictwa Ludowego, a o ewentualnych zmianach poinformuje opinię publiczną.

Posłanka odniosła się także do niepowodzeń pozostałych kandydatów do Sejmu i Senatu, którzy wystąpili ze Zjednoczonej Prawicy. – Bardzo żałuję, że nie dostali się oni do parlamentu, bo byliby dla niego wartością dodaną – stwierdziła.

Posłanka o dymisji gen. Szymczyka

Sroka zauważyła, że zaufanie, jakim obdarzyli ją wyborcy, wynika z jej podejścia do trudnej sytuacji. – Jestem świadectwem tego, że można się PiS-owi przeciwstawić (...) Doskonale zdaję sobie z tego sprawę z tego, jak wiele po PiS-ie trzeba będzie poprawić – oświadczyła.

Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o gotowość objęcia stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podkreśliła, że kluczową kwestią jest odpolitycznienie polskiej policji. – Pierwszym zadaniem nowego ministra będzie na pewno dymisja obecnego Komendanta Głównego Policji, generała Szymczyka – zdradziła, przypominając o incydencie z wybuchem granatnika.

Czytaj też:

Szymon Hołownia zapowiedział, że umowa koalicyjna będzie jawna. „Dość kłótni”Czytaj też:

Ważne oświadczenie liderów PO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Wygłoszą je przed wizytą u prezydenta