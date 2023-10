Hamas uwolnił dwie amerykańskie zakładniczki. Nowe informacje

Abu Ubaida, rzecznik brygady Al-Kassam, czyli zbrojnego skrzydła Hamasu, poinformował w piątek wieczorem, że „po wysiłkach mediacyjnych Kataru” uwolniono z „powodów humanitarnych” dwie amerykańskie zakładniczki. 59-letnia Judith Tai Raanan i jej 17-letnia córka Natalie zostały porwane podczas ataku na Izrael 7 października. Kobiety zostały przekazane na granicy ze Strefą Gazy i trafiły pod opiekę Sił Obronnych Izraela.

Hamas uwolnił dwie Amerykanki

Informację o uwolnieniu Amerykanek potwierdził wieczorem prezydent USA Joe Biden. „Nasze współobywatelki przeszły przez okropną mękę w ciągu tych ostatnich 14 dni i jestem przeszczęśliwy, że wkrótce wrócą do rodzin” – napisał amerykański przywódca w mediach społecznościowych.

„Od pierwszych chwil tego ataku bez przerwy pracowaliśmy nad uwolnieniem amerykańskich obywateli wziętych jako zakładnicy przez Hamas. Nie przestaniemy, dopóki nie zapewnimy uwolnienia tych, którzy nadal są przetrzymywani” – zapewnił. W kolejnym wpisie prezydent USA poinformował, że rozmawiał telefonicznie z uwolnionymi kobietami.

Brat uwolnionej 17-latki powiedział w rozmowie z CNN, że jego siostra wróci do USA prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni. Z kolei ojciec dziewczyny przekazał, że rozmawiał telefonicznie z córką, a jej stan ocenił na dobry.

Oświadczenie w sprawie uwolnienia zakładniczek wydał też premier Izraela. „Dwoje z naszych uprowadzonych jest w domu. Nie rezygnujemy z wysiłków na rzecz powrotu wszystkich uprowadzonych i zaginionych osób” – oznajmił Benjamin Netanjahu. „Jednocześnie będziemy nadal walczyć aż do zwycięstwa” – dodał.

Hamas przetrzymuje zakładników

Hamas twierdzi, że wciąż przetrzymuje 200 zakładników w Strefie Gazy, w tym 30 nastolatków i małych dzieci oraz 20 osób w wieku powyżej 60 lat. Kolejnych 50 jest przetrzymywanych przez inne grupy zbrojeniowe w enklawie. Zakładnicy pochodzą z kilkudziesięciu krajów, a wielu z nich posiada izraelskie obywatelstwo.

We wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan wspominał o co najmniej 20 zaginionych Amerykanach, ale nie chciał powiedzieć, ilu z nich jest zakładnikami. Republikański senator Jim Risch wskazał, że może być to 10 osób. Tajlandia szacuje, że przetrzymywanych jest jej około 17 obywateli, prezydent Argentyny Alberto Fernandez mówił o 16 osobach.

