Zalewska zaskoczyła ws. ewentualnej koalicji z PiS. „Rozmawiam ze zwykłymi członkami PSL”

W piątek szef ludowców pojawił się w Tarnowie, gdzie apelował prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten „nie zwlekał ze wskazywaniem kandydata na premiera”. Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył, że nie ma mowy o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłym rządzie. Lider PSL mówił o tym w kontekście doniesień, z których wynika, że formacja Jarosława Kaczyńskiego ma dla niego hojną propozycję, jeżeli ten zdecyduje się utworzyć sejmową większość ze Zjednoczoną Prawicą.

Krzysztof Hetman: Nie ma możliwości, żebyśmy stworzyli rząd z PiS-em

Temat wrócił w niedzielę. - Tyle razy już o tym mówiliśmy. Co najmniej od poniedziałku, w dla mnie niezrozumiały sposób, podważa się wiarygodność PSL. To było oczywiste, z kim chcemy tworzyć rząd. Dlaczego nie zadaje się takich pytań przedstawicielom innych partii politycznych? Nie ma takiej możliwości, żebyśmy stworzyli rząd z PiS-em – zapewnił Krzysztof Hetman (Trzecia Droga) na antenie Radia ZET.

Anna Zalewska pytana, czy PiS podejmie się próby stworzenia rządu, mimo deklaracji PSL zaapelowała, by nie wchodzić w kompetencje prezydenta i dać mu czas na podjęcie decyzji. Prowadzący „Siódmy dzień tygodnia” Andrzej Stankiewicz chciał wiedzieć, dlaczego „zwleka się z decyzją” powierzenia misji sformowania nowego rządu.

Dziennikarz zwracał uwagę na arytmetykę sejmową, z której wynika, że do uzyskania wotum zaufania Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, a ta – co podkreślał lider ludowców – nie będzie mieć miejsca.

Anna Zalewska: Chcemy się podjąć misji tworzenia rządu

– Jest to misja trudna, bardzo trudna, ale nie niemożliwa. (...) Chcemy się podjąć misji tworzenia rządu. Pan poseł (Hetman – red.) deklaruje jednoznacznie, natomiast ja na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie rozmawiam ze zwykłymi członkami PSL, którzy nie widzą niczego szczególnego w koalicji z PiS. Kiedy pan poseł mówił o tym, że były różnego rodzaju utarcia, to ja chcę przypomnieć kampanię wyborczą Donalda Tuska i jego środowiska i to w jaki sposób mówili, oceniali i jak walczyli m.in. z Trzecią Drogą – odparła Zalewska.

