Spięcie Gronkiewicz-Waltz i Cieszyńskiego. „Dziś pani może wyrzucić śmieci spod zlewu”

Była prezydent Warszawy skomentowała wpis jednego z użytkowników dotyczący obaw nauczycieli związanych ze zmianą władzy w Polsce po wyborach.

Spięcie Gronkiewicz-Waltz i Cieszyńskiego

„Znajoma nauczycielka mówi, że 50% personelu w placówkach oświatowych to kodziarstwo. Ostatnio po poniedziałkowej euforii pojawił się niepokój: dlaczego nie odblokowali KPO, emerytury do 67. roku, migrantów zaczną wpuszczać, czy będzie 800 plus? Kodziarstwo? Ludzie okaleczeni” – brzmiał wpis.

„Ha ha ha,nie odblokowali bo jeszcze nie ma rządu, tych nauczycieli co nie wiedzą kiedy powstaje rząd mimo braku kadr bym wyrzuciła” – napisała w odpowiedzi Hanna Gronkiewicz-Waltz.



Słowa byłej prezydent nie umknęły uwadze ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. „Tak jak Pani wyrzuciła staruszków na bruk rękoma reprywatyzacyjnej mafii” – napisał. „Na szczęście dziś max co Pani może wyrzucić, to śmieci spod zlewu” – dodał polityk PiS.

Tusk leci do Brukseli. W planach rozmowy o KPO

Politycy PO podkreślają, że odblokowanie środków z KPO jest dla nich priorytetem po przejęciu władzy. – Jak będzie formalny rząd, to oczywiście, że jest to jeden z naszych absolutnych priorytetów – zapewnił w czwartek Rafał Trzaskowski i wyraził nadzieję, że odblokowanie pieniędzy nastąpi „naprawdę szybko”.

W nadchodzącym tygodniu przewodniczący PO Donald Tusk poleci do Brukseli na spotkanie z przywódcami państw UE. Rzeczniczka Europejskiej Partii Ludowej potwierdziła w rozmowie z RMF FM, że lider Platformy został zaproszony na partyjny szczyt, poprzedzający spotkanie przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej.

– Rozmowy będą dotyczyć m.in. tego, jak odblokować jak najszybciej środki Krajowego Planu Odbudowy. To będzie mocny głos, że Polska wraca do pierwszego szeregu UE, że znowu będziemy liderem w tej części Europy. Donald Tusk gwarantuje odbudowę pozycji Polski na arenie międzynarodowej – zapowiedział Borys Budka.

