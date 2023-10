Szwecja coraz bliżej NATO. Erdogan wykonał w końcu długo wyczekiwany ruch

O przekazaniu parlamentowi projektu ustawy ratyfikującej członkostwo Szwecji w NATO poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Turcji. W krótkim oświadczeniu, cytowanym przez Reutersa i Associated Press, przekazano jedynie, że Erdogan podpisał protokół w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO, który następnie został przedłożony Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji. Szczegóły nie zostały jednak ujawnione.

Recep Tayyip Erdogan zwlekał z ratyfikacją członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim, zarzucając Sztokholmowi zbyt łagodne podejście do kurdyjskich bojowników i innych grup, które uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Szwecja na drodze do NATO

Szwecja wraz z sąsiadującą z nią Finlandią wyraziły chęć dołączenia do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym zeszłego roku, . Zgodę na to musiał wyrazić każdy z 31 sojuszników. Finlandia oficjalnie dołączyła do Sojuszu w kwietniu. Jedynymi krajami, które jeszcze nie ratyfikowały stosownych ustaw dotyczących Szwecji są Turcja i Węgry.

Na początku października sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Turcję do szybkiej ratyfikacji członkostwa Szwecji w organizacji. – Wielu sojuszników chciałoby szybkiego postępu w sprawie ratyfikacji – powiedział Stoltenberg w rozmowie z agencją Associated Press. – Szwecja wywiązała się ze swoich obietnic – podkreślił.

Sztokholm reaguje na ruch Ankary

Na ruch Erdogana z radością zareagowała Szwecja. „Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że prezydent Erdogan podpisał protokół ratyfikacyjny Szwecji do NATO i przedłożył go Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji. Teraz rozpoczną się procedury parlamentarne” – napisano na oficjalnym koncie premiera na portalu społecznościowym X.

„Nie możemy się doczekać, aż zostaniemy członkiem NATO” – dodano.

Czytaj też:

Turecki rząd wprowadzi zmiany. Przewidywane są wysokie kary dla turystów