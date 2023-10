Razem, ale osobno. Trzecia Droga będzie miała dwa kluby w Sejmie

W środę 25 października w godzinach wieczornych po raz pierwszy odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050. Obrady miały charakter nieformalny. W spotkaniu wzięli udział szef partii Szymon Hołownia, wiceszef Michał Kobosko oraz wszyscy parlamentarzyści, którzy dostali się do Sejmu z Polski 2050.

Szymon Hołownia: To będzie test dla koalicji

– Jesteśmy w samym centrum ważnego procesu politycznego i to wy będziecie jego niezwykle ważną składową częścią. Pamiętajcie, proszę, że jesteście nie tylko przedstawicielami swoich wyborców, ale wszystkich mieszkańców swoich okręgów wyborczych. Traktujemy niezwykle poważnie to, co zapisane zostało w konstytucji, że każdy poseł jest przedstawicielem narodu – mówił Szymon Hołownia.

Polityk podkreślił, że w demokracji zmiana władzy to moment pełen wyzwań. – To wy swoimi głosowaniami, już za dwa-trzy tygodnie, będziecie kreowali nowy porządek prawny, personalny, ustrojowy w Polsce – tłumaczył. Szef Polski 2050 zwrócił uwagę na fakt, jak wielką wagę będzie miało głosowanie nad wyborem marszałka Sejmu czy prezydium Sejmu, ponieważ pokażą one, czy KO, Trzecia Droga i Lewica faktycznie mają w Sejmie większość.

Trzecia Droga będzie miała dwa kluby w Sejmie

W czasie posiedzenia Szymon Hołownia poinformował, jak organizacyjnie ułożono współpracę między Polską 2050 a PSL w Sejmie. W ramach Trzeciej Drogi w Sejmie będą funkcjonować dwa osobne kluby. W Senacie Trzecia Droga będzie miała jeden klub. – Żeby usprawnić naszą pracę i też, żeby każdy mógł zachować swoją tożsamość, kluby będą dwa. Zostaną one powiązane umową o współpracy. Kluby będą konsultować ze sobą prace w parlamencie i wspólnie uzgadniać stanowiska na głosowania – przekazał.

W wyborach do Sejmu Trzecia Droga zdobyła 65 mandatów. 33 posłów ma Polska 2050 a 32 – PSL.

