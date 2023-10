Nie lubi imigrantów, UE to dla niej spisek, a Rosja jest lepsza od NATO. Sahra Wagenknecht może namieszać w Niemczech

Nie lubi imigrantów, a od NATO woli przyjaźń z Rosją. UE to dla niej kapitalistyczny spisek, ale lewicy zarzuca koncentrowanie się na gender i mniejszościach kosztem problemów zwykłych Niemców. Nowa nadzieja niemieckiej polityki skutecznie łączy ideologiczne przeciwności, torując drogę do powstania koalicji skrajnych partii z lewej i prawej strony. Taki mariaż może wywrócić niemiecką politykę do góry nogami.

Urodzona w NRD córka irańskiego imigranta zabrała się za odbudowę narodowego bolszewizmu w Niemczech. Ta symbioza nacjonalizmu i komunizmu przepadła na wczesnym etapie rozwoju nazizmu w Niemczech, pokazując jednak, jak mocno przyciągają się polityczne skrajności. Sahra Wagenknecht, najbardziej charyzmatyczna postać niemieckiej lewicy, ma wszelkie szanse na reaktywację tego nurtu w nowej, uwspółcześnionej, i oczywiście mocno ugłaskanej wersji. Okazuje się, że to, co głosi, podoba się zarówno zwolennikom lewicy, z której się wywodzi, jak i wyborcom skrajnie prawicowej partii AfD, obecnie drugiej siły politycznej w Niemczech. Dla głównych partii, socjalistów z SPD i chadeków z CDU/CSU takie połączenie programów antysystemowej lewicy i prawicy to poważne wyzwanie. Wynosi ono Sahrę Wagenknecht na wyżyny rankingów w Niemczech. Jest już najpopularniejszą obecnie kobietą w tamtejszej polityce, przewyższając jednocześnie w sondażach zarówno socjalistycznego kanclerza Olafa Scholza, jak i lidera chadeckiej opozycji, Friedricha Merza. O to akurat nie jest trudno, biorąc pod uwagę chwiejną politykę rządu Scholza i frycowe, jakie chadecy, ale i socjaliści, płacą za lata błędów, popełnianych przez kolejne gabinety Angelę Merkel. Sahra Wagenknecht nie poprzestaje jednak na krytykowaniu konkurencji.