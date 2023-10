Wymowne zdjęcie po spotkaniu Weber-Tusk. Posypały się komentarze

Donald Tusk, kandydat opozycji na szefa rządu, zgodnie z przedwyborczymi obietnicami poleciał do Brukseli. Spotkał się tam m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Donald Tusk spotkał się z Manfredem Weberem

Podczas wizyty w Brukseli Donald Tusk spotkał się także z liderem Europejskiej Partii Ludowej Manfredem Weberem – politykiem wielokrotnie krytykowanym przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie po tym spotkaniu w mediach społecznościowych opublikowane zostało wymowne zdjęcie, które zostało masowo skomentowane przez internautów.

„Dobrze Cię znów widzieć, Donaldzie” – podpisał opublikowaną fotografię niemiecki polityk. Widać na nim doskonałe relację między Donaldem Tuskiem a Manfredem Weberem. Znają się oni od lat – Weber zajął miejsce Tuska na czele EPL-u. Wszystkiemu w tle przygląda się von der Leyen.

Maciej Wąsik uderza w Donalda Tuska

Zdjęcie niemal natychmiastowo udostępnił Maciej Wąsik – polityk PiS-u i sekretarz stanu w MSWiA. „Panie przewodniczący! Melduję wykonanie zadania” – podpisał udostępnioną fotografię parafrazująca słowa Lecha Kaczyńskiego, które ten skierował do swojego brata po wyborze na prezydenta. Komentarz Wąsika koreluje z częstymi wypowiedziami polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, które zarzucają Donaldowi Tuskowi działanie na usługach Berlina i Brukseli.

Krystyna Pawłowicz porównuje Donalda Tuska do „biblijnej Salome”

Do wizyty Donalda Tuska w Brukseli, jeszcze przed opublikowaniem zdjęcia, kilkukrotnie odniosła się także Krystyna Pawłowicz. Za zgodą większości Polaków-Polskobójców, pewien obywatel Polski pojechał do zagranicznej Centrali Likwidacyjnej przekazać głowę „nienormalnej” Polski na tacy. Jak biblijna ruda Salome na tacy głowę Jana Chrzciciela Herodowi… Zlecenie wykonane, nagrody będą odebrane… A my? Co?” – napisała okraszając to zdjęciem Tuska witającego się z von der Leyen.

W podobnym tonie Pawłowicz wypowiadała się już dzień wcześniej. „To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki? Kiedy wróci hajlowanie”, polskie świnie”, „tylko dla Niemców”, „ręce do góry”, „rauss” itp. I „ostateczne rozwiązania” spraw Polski. Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa. Sami tak wybraliśmy. Już nie współczuję, nie ma komu” – zapewniła.

