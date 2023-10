Posłanka Lewicy pozwała księdza. Kaja Godek ogłasza zwycięstwo

Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, zdecydowała się na pozew o zniesławienie względem księdza Mirosława Matusznego, proboszcza podlubelskiego Snopkowa. Powodem była grafika opublikowana przez duchownego na profilu w mediach społecznościowych przy okazji Strajku Kobiet. Porównał on posłankę do Hitlerjugend. „Faszyzm, wczoraj i dziś” – brzmiał podpis.

Katarzyna Kotula pozwała księdza za grafikę sprzed trzech lat

„Ciekawostką jest fakt że ksiądz Matuszny w ramach programu Willa + dostał od ministra Czarnka dotacje w wysokości około 1 000 000 zł. W obronę księdza i zbieranie funduszy na adwokata dla księdza Mirosława Matusznego zaangażowała się Kaja Godek i fundacja Pro-prawo do życia – przy okazji nazywając mnie posłanką-aborcjonistką” – napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Kotula.

Posłanka dodała, że przed laty ksiądz Matuszny „zasłynął z otwartych ataków na społeczność LGBT”. Ponadto duchowny po wybuchu pandemii „przemierzał ulice Lublina z relikwiami św. Antoniego i modlił się o wypędzenie koronawirusa z Polski”. Proces wyznaczono na czwartek, 26 października.

Kaja Godek wsparła księdza Mirosława Matusznego

Jak poinformowała posłanka, w pomoc duchownemu zaangażowała się Kaja Godek obejmując go pomocą prawną. Licznie udostępniała petycje w obronie księdza oraz współorganizowała pikietę przed sądem wspierającą Matusznego.

Sąd zdecydował się na umorzenie postępowania. „WYGRALIŚMY!!! Sąd już na pierwszym terminie podzielił liczne argumenty zespołu prawnego ŻiR-u i umorzył sprawę księdza Mirosława Matusznego. Poseł Katarzyna Kotula nie przyjechała w ogóle do sądu. Czy będzie składać jeszcze zażalenie, czy może już nacieszyła się swoją zabawą?” – napisała w mediach społecznościowych Kaja Godek.

Ksiądz Mirosław Matuszny podziękował za modlitwy

O sukcesie poinformował także ksiądz Matuszny, zazwyczaj nieaktywny w sieci. „Dziś Sąd w Lublinie umorzył sprawę przeciwko mnie z prywatnego aktu oskarżenia pani Katarzyny Kotuli.Dziękuję wszystkim za modlitwę i słowa wsparcia. Fundacji Życie i rodzina za pomoc prawną. Proszę o modlitwę za wszystkich, którzy walczą przeciwko prawu do życia o łaskę opamiętania” – przekazał duchowny.

Katarzyna Kotula nie odniosła się do decyzji sądu. Kiedy zapadała, była w Sejmie odbierając zaświadczenie o re-elekcji poselskiej. Niewykluczone jednak, że na tym nie skończy się sprawa. Podczas pikiety wspierającej księdza Matusznego zorganizowanej przez Godek pojawił się transparent porównujący posłankę do Hitlera.

— To jest absolutny skandal. (…) Są pewne granice. We mnie nie ma nienawiści. Mogę być zła, wkurzona. Ale nawet wobec osób, które budzą we mnie takie emocje, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nigdy nie porównałabym nikogo do Adolfa Hitlera – skomentowała wydarzenie w rozmowie z Onetem Kotula.

